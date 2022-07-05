Рейтинг@Mail.ru
Косачев предложил вернуть в дипломатию России понятие "ближнее зарубежье" - РИА Новости, 05.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220705/politika-1800294517.html
Косачев предложил вернуть в дипломатию России понятие "ближнее зарубежье"
Косачев предложил вернуть в дипломатию России понятие "ближнее зарубежье" - РИА Новости, 05.07.2022
Косачев предложил вернуть в дипломатию России понятие "ближнее зарубежье"
России нужно вновь использовать понятие "ближнее зарубежье", близкими называют друзей и родственников, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев. РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T10:37
2022-07-05T10:42
политика
россия
восточная европа
балтия
нато
совет европы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775034646_0:345:3028:2048_1920x0_80_0_0_090b71adfbb71ba8b4f937eca853b3c9.jpg
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. России нужно вновь использовать понятие "ближнее зарубежье", близкими называют друзей и родственников, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев.Он отметил, что за последние четверть века НАТО беззастенчиво превратила в "ближнее зарубежье" сначала страны Восточной Европы, затем Балтии, а теперь и Украину с Молдавией и Грузией."Да, это задворки Североатлантического альянса, но даже там не дозволено ничего и никому, кроме Брюсселя с Вашингтоном", - отметил он.По его словам, "вот так, по Фрейду, и выдают своё нутро наши западные соседи, видящие остальной мир в задворках, а Россию обвиняющие во враждебности только за то, что она в этих задворках не то чтобы не помещается, а просто по определению не собирается помещаться"."Зная собственную историю, защищая свой народ и продвигая свои жизненные интересы", - подчеркнул Косачев."Кстати, не вижу ничего предосудительного и в том, чтобы вернуть в наш дипломатический лексикон и в нашу внешнеполитическую практику термин "ближнее зарубежье". Географию не переделать, а по содержанию ничего унизительного для партнёров России в нем нет: близкими называют друзей и родственников, а "зарубежье" в данном случае будет лишь подчёркивать уважение к независимости и суверенитету соседей", - отметил законодатель.То есть те качества российской стратегии во внешнем мире, которых и в помине нет в новой стратегии НАТО, "без каких-либо оснований объявившей Россию главной угрозой себе, любимым", добавил парламентарий.
https://ria.ru/20220629/norvegiya-1798903582.html
https://ria.ru/20220624/analiz-1797841993.html
https://ria.ru/20220701/lukashenko-1799530325.html
россия
восточная европа
балтия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775034646_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6dbb13c89585ad29243f9023e4c9306a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, восточная европа, балтия, нато, совет европы
10:37 05.07.2022 (обновлено: 10:42 05.07.2022)
 
Косачев предложил вернуть в дипломатию России понятие "ближнее зарубежье"

Вице-спикер Совфеда Косачев: России нужно вновь использовать понятие "ближнее зарубежье"

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в фотобанк
Здание Совета Федерации РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. России нужно вновь использовать понятие "ближнее зарубежье", близкими называют друзей и родственников, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
"Когда Россия в 1996 году вступала в Совет Европы, одним из навязанных нам принимающей стороной обязательств был безусловный отказ от использования словосочетания "ближнее зарубежье" применительно к отношениям с соседними странами. То есть отказ от какой-то особой политики в адрес этих стран, дабы не повадно было России выстраивать с ними какие-то особые отношения", - написал политик в своем Telegram-канале.
Корабли в порту Ставангера, Норвегия - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
29 июня, 08:54
Косачев: Осло нарушает права человека, не пропуская российские грузы
Он отметил, что за последние четверть века НАТО беззастенчиво превратила в "ближнее зарубежье" сначала страны Восточной Европы, затем Балтии, а теперь и Украину с Молдавией и Грузией.
"Да, это задворки Североатлантического альянса, но даже там не дозволено ничего и никому, кроме Брюсселя с Вашингтоном", - отметил он.
По его словам, "вот так, по Фрейду, и выдают своё нутро наши западные соседи, видящие остальной мир в задворках, а Россию обвиняющие во враждебности только за то, что она в этих задворках не то чтобы не помещается, а просто по определению не собирается помещаться".
Флаги государств СНГ - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
24 июня, 13:59
Министры обороны стран СНГ проанализировали ситуацию в мире
"Зная собственную историю, защищая свой народ и продвигая свои жизненные интересы", - подчеркнул Косачев.
"Кстати, не вижу ничего предосудительного и в том, чтобы вернуть в наш дипломатический лексикон и в нашу внешнеполитическую практику термин "ближнее зарубежье". Географию не переделать, а по содержанию ничего унизительного для партнёров России в нем нет: близкими называют друзей и родственников, а "зарубежье" в данном случае будет лишь подчёркивать уважение к независимости и суверенитету соседей", - отметил законодатель.
То есть те качества российской стратегии во внешнем мире, которых и в помине нет в новой стратегии НАТО, "без каких-либо оснований объявившей Россию главной угрозой себе, любимым", добавил парламентарий.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
1 июля, 12:52Союзное государство
Лукашенко призвал страны СНГ сближаться с союзом Белоруссии и России
 
ПолитикаРоссияВосточная ЕвропаБалтияНАТОСовет Европы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала