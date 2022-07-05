https://ria.ru/20220705/politika-1800294517.html

Косачев предложил вернуть в дипломатию России понятие "ближнее зарубежье"

Косачев предложил вернуть в дипломатию России понятие "ближнее зарубежье" - РИА Новости, 05.07.2022

Косачев предложил вернуть в дипломатию России понятие "ближнее зарубежье"

России нужно вновь использовать понятие "ближнее зарубежье", близкими называют друзей и родственников, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев. РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T10:37

2022-07-05T10:37

2022-07-05T10:42

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россия

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. России нужно вновь использовать понятие "ближнее зарубежье", близкими называют друзей и родственников, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев.Он отметил, что за последние четверть века НАТО беззастенчиво превратила в "ближнее зарубежье" сначала страны Восточной Европы, затем Балтии, а теперь и Украину с Молдавией и Грузией."Да, это задворки Североатлантического альянса, но даже там не дозволено ничего и никому, кроме Брюсселя с Вашингтоном", - отметил он.По его словам, "вот так, по Фрейду, и выдают своё нутро наши западные соседи, видящие остальной мир в задворках, а Россию обвиняющие во враждебности только за то, что она в этих задворках не то чтобы не помещается, а просто по определению не собирается помещаться"."Зная собственную историю, защищая свой народ и продвигая свои жизненные интересы", - подчеркнул Косачев."Кстати, не вижу ничего предосудительного и в том, чтобы вернуть в наш дипломатический лексикон и в нашу внешнеполитическую практику термин "ближнее зарубежье". Географию не переделать, а по содержанию ничего унизительного для партнёров России в нем нет: близкими называют друзей и родственников, а "зарубежье" в данном случае будет лишь подчёркивать уважение к независимости и суверенитету соседей", - отметил законодатель.То есть те качества российской стратегии во внешнем мире, которых и в помине нет в новой стратегии НАТО, "без каких-либо оснований объявившей Россию главной угрозой себе, любимым", добавил парламентарий.

https://ria.ru/20220629/norvegiya-1798903582.html

https://ria.ru/20220624/analiz-1797841993.html

https://ria.ru/20220701/lukashenko-1799530325.html

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политика, россия, восточная европа, балтия, нато, совет европы