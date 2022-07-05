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Мазур поручил построить две поликлиники в жилом районе Томска Зеленые горки - РИА Новости, 05.07.2022
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Томская область
https://ria.ru/20220705/polikliniki-1800383793.html
Мазур поручил построить две поликлиники в жилом районе Томска Зеленые горки
Мазур поручил построить две поликлиники в жилом районе Томска Зеленые горки - РИА Новости, 05.07.2022
Мазур поручил построить две поликлиники в жилом районе Томска Зеленые горки
Врио губернатора Томской области Владимир Мазур во вторник в ходе выездного штаба по проблемам здравоохранения поручил построить сразу две поликлиники в... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T13:54
2022-07-05T14:47
общество
владимир мазур
карл маркс
томская область
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ТОМСК, 5 июл – РИА Новости. Врио губернатора Томской области Владимир Мазур во вторник в ходе выездного штаба по проблемам здравоохранения поручил построить сразу две поликлиники в развивающемся жилом районе Томска Зеленые горки, сообщает обладминистрация.Глава региона лично посетил жилой район, где решил сам оценить площадки, предлагаемые под строительство поликлиники на 500 посещений в смену с предварительной стоимостью 900 миллионов рублей. Из трех территорий предполагалось выбрать одну, а в итоге Мазур поручил построить две поликлиники."В Зеленых Горках две школы и шесть детских садов, а поликлиники – ни одной! Такому большому району, который к тому же продолжает развиваться, конечно, необходима не одна поликлиника, а две. В противном случае мы все время будем отставать от потребностей жителей в доступной медицине. А мы должны эти потребности прогнозировать и опережать, создавая людям комфортные условия для жизни", - сказал врио губернатора.Таким образом, по поручению главы региона первая поликлиника в Зеленых Горках должна быть построена на улице Ковалева, вторая – на улице Энтузиастов. Владимир Мазур также поручил предусмотреть в проектах удобные подъездные пути и парковки для личного автотранспорта.Исполняющий обязанности губернатора в ходе объезда также посетил областную детскую больницу на улице Карла Маркса, а завершил штаб по здравоохранению посещением строящегося хирургического корпуса онкологического диспансера. На последнем объекте глава региона поручил департаменту здравоохранения ежедневно находиться в контакте со строителями, производителями и поставщиками медицинской техники."Вы должны понимать: каждый день строительства этого объекта – это чья-то жизнь. Проводя ежедневные утренние штабы, думайте о том, что в эту минуту кто-то мог бы получить медицинскую помощь. Ложитесь спать и засыпайте с этой мыслью", – сказал Мазур чиновникам и строителям.
https://ria.ru/20220704/stavropole-1800145486.html
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общество, владимир мазур, карл маркс
13:54 05.07.2022 (обновлено: 14:47 05.07.2022)
 
Мазур поручил построить две поликлиники в жилом районе Томска Зеленые горки

Врио губернатора Томской области Мазур поручил построить две поликлиники в Зеленых горках

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкКонструкция в виде надписи "I love Tomsk" на Новособорной площади в Томске
Конструкция в виде надписи I love Tomsk на Новособорной площади в Томске - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Конструкция в виде надписи "I love Tomsk" на Новособорной площади в Томске. Архивное фото
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ТОМСК, 5 июл – РИА Новости. Врио губернатора Томской области Владимир Мазур во вторник в ходе выездного штаба по проблемам здравоохранения поручил построить сразу две поликлиники в развивающемся жилом районе Томска Зеленые горки, сообщает обладминистрация.
Глава региона лично посетил жилой район, где решил сам оценить площадки, предлагаемые под строительство поликлиники на 500 посещений в смену с предварительной стоимостью 900 миллионов рублей. Из трех территорий предполагалось выбрать одну, а в итоге Мазур поручил построить две поликлиники.
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"В Зеленых Горках две школы и шесть детских садов, а поликлиники – ни одной! Такому большому району, который к тому же продолжает развиваться, конечно, необходима не одна поликлиника, а две. В противном случае мы все время будем отставать от потребностей жителей в доступной медицине. А мы должны эти потребности прогнозировать и опережать, создавая людям комфортные условия для жизни", - сказал врио губернатора.
Таким образом, по поручению главы региона первая поликлиника в Зеленых Горках должна быть построена на улице Ковалева, вторая – на улице Энтузиастов. Владимир Мазур также поручил предусмотреть в проектах удобные подъездные пути и парковки для личного автотранспорта.
Исполняющий обязанности губернатора в ходе объезда также посетил областную детскую больницу на улице Карла Маркса, а завершил штаб по здравоохранению посещением строящегося хирургического корпуса онкологического диспансера. На последнем объекте глава региона поручил департаменту здравоохранения ежедневно находиться в контакте со строителями, производителями и поставщиками медицинской техники.
"Вы должны понимать: каждый день строительства этого объекта – это чья-то жизнь. Проводя ежедневные утренние штабы, думайте о том, что в эту минуту кто-то мог бы получить медицинскую помощь. Ложитесь спать и засыпайте с этой мыслью", – сказал Мазур чиновникам и строителям.
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