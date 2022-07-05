https://ria.ru/20220705/polikliniki-1800383793.html

Мазур поручил построить две поликлиники в жилом районе Томска Зеленые горки

Мазур поручил построить две поликлиники в жилом районе Томска Зеленые горки - РИА Новости, 05.07.2022

Мазур поручил построить две поликлиники в жилом районе Томска Зеленые горки

Врио губернатора Томской области Владимир Мазур во вторник в ходе выездного штаба по проблемам здравоохранения поручил построить сразу две поликлиники в... РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T13:54

2022-07-05T13:54

2022-07-05T14:47

общество

владимир мазур

карл маркс

томская область

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ТОМСК, 5 июл – РИА Новости. Врио губернатора Томской области Владимир Мазур во вторник в ходе выездного штаба по проблемам здравоохранения поручил построить сразу две поликлиники в развивающемся жилом районе Томска Зеленые горки, сообщает обладминистрация.Глава региона лично посетил жилой район, где решил сам оценить площадки, предлагаемые под строительство поликлиники на 500 посещений в смену с предварительной стоимостью 900 миллионов рублей. Из трех территорий предполагалось выбрать одну, а в итоге Мазур поручил построить две поликлиники."В Зеленых Горках две школы и шесть детских садов, а поликлиники – ни одной! Такому большому району, который к тому же продолжает развиваться, конечно, необходима не одна поликлиника, а две. В противном случае мы все время будем отставать от потребностей жителей в доступной медицине. А мы должны эти потребности прогнозировать и опережать, создавая людям комфортные условия для жизни", - сказал врио губернатора.Таким образом, по поручению главы региона первая поликлиника в Зеленых Горках должна быть построена на улице Ковалева, вторая – на улице Энтузиастов. Владимир Мазур также поручил предусмотреть в проектах удобные подъездные пути и парковки для личного автотранспорта.Исполняющий обязанности губернатора в ходе объезда также посетил областную детскую больницу на улице Карла Маркса, а завершил штаб по здравоохранению посещением строящегося хирургического корпуса онкологического диспансера. На последнем объекте глава региона поручил департаменту здравоохранения ежедневно находиться в контакте со строителями, производителями и поставщиками медицинской техники."Вы должны понимать: каждый день строительства этого объекта – это чья-то жизнь. Проводя ежедневные утренние штабы, думайте о том, что в эту минуту кто-то мог бы получить медицинскую помощь. Ложитесь спать и засыпайте с этой мыслью", – сказал Мазур чиновникам и строителям.

https://ria.ru/20220704/stavropole-1800145486.html

https://ria.ru/20220702/vybory-1799746433.html

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общество, владимир мазур, карл маркс