Рейтинг@Mail.ru
Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник - РИА Новости, 05.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220705/pogoda-1800251670.html
Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник
Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник - РИА Новости, 05.07.2022
Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник
Переменная облачность, вечером кратковременные ливни с грозами и местами с градом ожидаются в Москве во вторник, температура воздуха прогреется до плюс 31... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T07:51
2022-07-05T07:51
общество
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/02/1799768028_0:290:3126:2048_1920x0_80_0_0_c39bc8abe311e26cbec6ab2d37c20091.jpg
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Переменная облачность, вечером кратковременные ливни с грозами и местами с градом ожидаются в Москве во вторник, температура воздуха прогреется до плюс 31 градуса, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.Синоптик также отметил, что ветер будет юго-восточный, 3-8 метров в секунду, при грозе порывистый.Атмосферное давление будет меняться мало и составит 747 миллиметров ртутного столба, что около нормы.
https://ria.ru/20220704/pogoda-1799985176.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/02/1799768028_285:0:3016:2048_1920x0_80_0_0_3c58a400e136d460f0b6af5fd57bb68a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва
07:51 05.07.2022
 
Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник

Синоптик Леус пообещал москвичам во вторник до плюс 31 градуса

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГородские службы проводят аэрацию улиц Москвы, что помогает охладить дорожное полотно и воздух в жаркую погоду
Городские службы проводят аэрацию улиц Москвы, что помогает охладить дорожное полотно и воздух в жаркую погоду - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Городские службы проводят аэрацию улиц Москвы, что помогает охладить дорожное полотно и воздух в жаркую погоду. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Переменная облачность, вечером кратковременные ливни с грозами и местами с градом ожидаются в Москве во вторник, температура воздуха прогреется до плюс 31 градуса, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня в Москве ожидается переменная облачность. Во второй половине дня местами пройдут кратковременные дожди ливневого характера, в отдельных районах с грозами, местами возможен град. Температура в столице плюс 29-31 градус, по области ожидается от 27 до 32", - сообщил Леус.
Синоптик также отметил, что ветер будет юго-восточный, 3-8 метров в секунду, при грозе порывистый.
Атмосферное давление будет меняться мало и составит 747 миллиметров ртутного столба, что около нормы.
Девушки гуляют в природно-ландшафтном парке Зарядье в Москве - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
Вчера, 03:29
В Росгидрометцентре рассказали, когда спадет жара в Москве
 
ОбществоМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала