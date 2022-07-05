https://ria.ru/20220705/pogoda-1800251670.html

Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник

Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник - РИА Новости, 05.07.2022

Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник

Переменная облачность, вечером кратковременные ливни с грозами и местами с градом ожидаются в Москве во вторник, температура воздуха прогреется до плюс 31... РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T07:51

2022-07-05T07:51

2022-07-05T07:51

общество

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/02/1799768028_0:290:3126:2048_1920x0_80_0_0_c39bc8abe311e26cbec6ab2d37c20091.jpg

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Переменная облачность, вечером кратковременные ливни с грозами и местами с градом ожидаются в Москве во вторник, температура воздуха прогреется до плюс 31 градуса, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.Синоптик также отметил, что ветер будет юго-восточный, 3-8 метров в секунду, при грозе порывистый.Атмосферное давление будет меняться мало и составит 747 миллиметров ртутного столба, что около нормы.

https://ria.ru/20220704/pogoda-1799985176.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

общество, москва