https://ria.ru/20220705/pogoda-1800251670.html
Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник
Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник - РИА Новости, 05.07.2022
Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник
Переменная облачность, вечером кратковременные ливни с грозами и местами с градом ожидаются в Москве во вторник, температура воздуха прогреется до плюс 31... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T07:51
2022-07-05T07:51
2022-07-05T07:51
общество
москва
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Переменная облачность, вечером кратковременные ливни с грозами и местами с градом ожидаются в Москве во вторник, температура воздуха прогреется до плюс 31 градуса, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.Синоптик также отметил, что ветер будет юго-восточный, 3-8 метров в секунду, при грозе порывистый.Атмосферное давление будет меняться мало и составит 747 миллиметров ртутного столба, что около нормы.
https://ria.ru/20220704/pogoda-1799985176.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, москва
Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник
Синоптик Леус пообещал москвичам во вторник до плюс 31 градуса
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Переменная облачность, вечером кратковременные ливни с грозами и местами с градом ожидаются в Москве во вторник, температура воздуха прогреется до плюс 31 градуса, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня в Москве
ожидается переменная облачность. Во второй половине дня местами пройдут кратковременные дожди ливневого характера, в отдельных районах с грозами, местами возможен град. Температура в столице плюс 29-31 градус, по области ожидается от 27 до 32", - сообщил Леус.
Синоптик также отметил, что ветер будет юго-восточный, 3-8 метров в секунду, при грозе порывистый.
Атмосферное давление будет меняться мало и составит 747 миллиметров ртутного столба, что около нормы.