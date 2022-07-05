https://ria.ru/20220705/peskov-1800343251.html

Песков: в России ведется анализ мер по снятию блокировки счетов за рубежом

Песков: в России ведется анализ мер по снятию блокировки счетов за рубежом - РИА Новости, 05.07.2022

Песков: в России ведется анализ мер по снятию блокировки счетов за рубежом

Россия анализирует меры по снятию незаконной блокировки своих счетов за рубежом, использовать замороженные золотовалютные резервы России на помощь Украине было... РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T12:19

2022-07-05T12:19

2022-07-05T13:02

экономика

россия

дмитрий песков

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Россия анализирует меры по снятию незаконной блокировки своих счетов за рубежом, использовать замороженные золотовалютные резервы России на помощь Украине было бы крайне незаконно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Журналисты спросили Пескова о реакции Кремля на призывы использовать замороженные золотовалютные резервы России для Украины, которые звучали на конвенции о международной помощи в Швейцарии.

https://ria.ru/20220630/aktivy-1799146294.html

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экономика, россия, дмитрий песков, санкции в отношении россии