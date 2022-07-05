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В Луганск прибыл первый сводный педагогический студотряд
В Луганск прибыл первый сводный педагогический студотряд - РИА Новости, 05.07.2022
В Луганск прибыл первый сводный педагогический студотряд
В Луганск прибыл первый сводный педагогический студотряд, вместе со студентами из ДНР и ЛНР ребята будут работать вожатыми в детских досуговых центрах "Единой... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T09:24
2022-07-05T09:24
2022-07-05T09:24
единая россия
общество
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. В Луганск прибыл первый сводный педагогический студотряд, вместе со студентами из ДНР и ЛНР ребята будут работать вожатыми в детских досуговых центрах "Единой России", сообщил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак."Первый сводный педагогический студотряд прибыл в Луганск и сегодня заступает на смену. Встретились с ребятами. Все на позитиве и очень хотят приступить к работе. Ребята приехали из Москвы, Самары, Липецка, Ростова и Питера. Здесь к ним присоединились студенты из ДНР и ЛНР. Вместе они будут работать вожатыми в детских досуговых центрах, которые "Единая Россия" открывает на Донбассе. И в луганском интернате", - написал Турчак в своем Telegram-канале.Он отметил, что 15 июля в Луганск приедут ещё два студотряда медиков и строителей. Объекты, где они будут работать, уже определены."Поблагодарил ребят за помощь, которую они оказывают Донбассу. Уверен, этот опыт запомнится им на всю жизнь. И они точно захотят вернуться сюда снова", - добавил секретарь Генсовета партии.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
единая россия, общество, донецкая народная республика, луганская народная республика, луганск, андрей турчак, донбасс
В Луганск прибыл первый сводный педагогический студотряд
Секретарь Генсовета ЕР Турчак: в Луганск прибыл первый сводный педагогический студотряд