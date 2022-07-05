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В Луганск прибыл первый сводный педагогический студотряд - РИА Новости, 05.07.2022
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В Луганск прибыл первый сводный педагогический студотряд
В Луганск прибыл первый сводный педагогический студотряд - РИА Новости, 05.07.2022
В Луганск прибыл первый сводный педагогический студотряд
В Луганск прибыл первый сводный педагогический студотряд, вместе со студентами из ДНР и ЛНР ребята будут работать вожатыми в детских досуговых центрах "Единой... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T09:24
2022-07-05T09:24
единая россия
общество
донецкая народная республика
луганская народная республика
луганск
андрей турчак
донбасс
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. В Луганск прибыл первый сводный педагогический студотряд, вместе со студентами из ДНР и ЛНР ребята будут работать вожатыми в детских досуговых центрах "Единой России", сообщил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак."Первый сводный педагогический студотряд прибыл в Луганск и сегодня заступает на смену. Встретились с ребятами. Все на позитиве и очень хотят приступить к работе. Ребята приехали из Москвы, Самары, Липецка, Ростова и Питера. Здесь к ним присоединились студенты из ДНР и ЛНР. Вместе они будут работать вожатыми в детских досуговых центрах, которые "Единая Россия" открывает на Донбассе. И в луганском интернате", - написал Турчак в своем Telegram-канале.Он отметил, что 15 июля в Луганск приедут ещё два студотряда медиков и строителей. Объекты, где они будут работать, уже определены."Поблагодарил ребят за помощь, которую они оказывают Донбассу. Уверен, этот опыт запомнится им на всю жизнь. И они точно захотят вернуться сюда снова", - добавил секретарь Генсовета партии.
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луганская народная республика
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единая россия, общество, донецкая народная республика, луганская народная республика, луганск, андрей турчак, донбасс
09:24 05.07.2022
 
В Луганск прибыл первый сводный педагогический студотряд

Секретарь Генсовета ЕР Турчак: в Луганск прибыл первый сводный педагогический студотряд

© Юлия МаклаковаВолонтеры на одном из мероприятий
Волонтеры на одном из мероприятий
© Юлия Маклакова
Волонтеры на одном из мероприятий. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. В Луганск прибыл первый сводный педагогический студотряд, вместе со студентами из ДНР и ЛНР ребята будут работать вожатыми в детских досуговых центрах "Единой России", сообщил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак.
"Первый сводный педагогический студотряд прибыл в Луганск и сегодня заступает на смену. Встретились с ребятами. Все на позитиве и очень хотят приступить к работе. Ребята приехали из Москвы, Самары, Липецка, Ростова и Питера. Здесь к ним присоединились студенты из ДНР и ЛНР. Вместе они будут работать вожатыми в детских досуговых центрах, которые "Единая Россия" открывает на Донбассе. И в луганском интернате", - написал Турчак в своем Telegram-канале.
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Он отметил, что 15 июля в Луганск приедут ещё два студотряда медиков и строителей. Объекты, где они будут работать, уже определены.
"Поблагодарил ребят за помощь, которую они оказывают Донбассу. Уверен, этот опыт запомнится им на всю жизнь. И они точно захотят вернуться сюда снова", - добавил секретарь Генсовета партии.
 
Единая РоссияОбществоДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаЛуганскАндрей ТурчакДонбасс
 
 
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