https://ria.ru/20220705/oruzhie-1800523048.html

На Украине признали, что поступающее от Запада оружие распродается

На Украине признали, что поступающее от Запада оружие распродается - РИА Новости, 05.07.2022

На Украине признали, что поступающее от Запада оружие распродается

Директор бюро экономической безопасности Украины Вадим Мельник заявил, что ведомство выявило неоднократные случаи продажи поступающей из западных стран... РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T20:05

2022-07-05T20:05

2022-07-05T23:53

в мире

сергей лавров

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

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нато

войска воздушно-космической обороны

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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Директор бюро экономической безопасности Украины Вадим Мельник заявил, что ведомство выявило неоднократные случаи продажи поступающей из западных стран гуманитарной помощи, а также продукции военного назначения. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Украина 24".По его словам, бюро занимается расследованием дел, связанных с гуманитарной помощью в случае, если ее распродают за деньги."Даже товары армейского назначения реализуются за денежные средства. Мы такие факты установили", — уточнил он.Ведомство открыло около десяти таких уголовных дел, но, как отметил Мельник, это не полное количество подобных преступлений, поскольку другие украинские силовые структуры фиксируют аналогичные правонарушения.В конце июня американский наемник Энди Хьюн, приехавший воевать на стороне Киева и попавший в плен, рассказал, что стал свидетелем коррупции и некомпетентности среди представителей высшего командования Украины, а иностранное подразделение, по его словам, было плохо оснащено, большая часть снаряжения поступала в плохом состоянии.Россия направила всем странам, участвующим в поставках оружия киевскому режиму, дипломатическую ноту. Как отметил министр иностранных дел Сергей Лавров, эти грузы становятся законной целью для ВКС России.Россия 24 февраля проводит спецоперацию по защите жителей Донбасса, которые, как подчеркнул Владимир Путин, в течение восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевских властей.

https://ria.ru/20220705/oruzhie-1800336115.html

https://ria.ru/20220701/oruzhie-1799448967.html

https://ria.ru/20220705/ukraina-1800222865.html

украина

россия

донбасс

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, сергей лавров, дмитрий песков (спецпредставитель президента), украина, россия, нато, войска воздушно-космической обороны, донбасс, владимир путин