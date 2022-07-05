https://ria.ru/20220705/oon-1800490885.html

Постпред Бразилии при ООН заявил о сокращении вкладов доноров в организацию

Постпред Бразилии при ООН заявил о сокращении вкладов доноров в организацию - РИА Новости, 05.07.2022

Постпред Бразилии при ООН заявил о сокращении вкладов доноров в организацию

Ряд доноров сокращают свой вклад в структуры ООН, объясняя это перенаправлением средств на помощь украинским беженцам, заявил в ходе диалога с представителями... РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T18:13

2022-07-05T18:13

2022-07-05T18:26

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ООН, 5 июл – РИА Новости. Ряд доноров сокращают свой вклад в структуры ООН, объясняя это перенаправлением средств на помощь украинским беженцам, заявил в ходе диалога с представителями гражданского общества председательствующий в июле в Совбезе постпред Бразилии при ООН Роналдо Коста Фильо.Он выразил мнение, что проблема Украины в некоторых случаях отвлекает от оказания гуманитарной помощи в других регионах. "Некоторые доноры значительно сокращают вклад в систему ООН. И в качестве причины называется перенаправление средств на поддержку украинских беженцев", - сказал Коста Фильо."Мы абсолютно не против предоставления помощи украинским беженцам, но это не может осуществляться в ущерб остальному миру", - добавил он.По его словам, вызывает разочарование то, как Совет Безопасности занимался проблемой Украины с февраля. "Не столько из-за того, что не было конкретного результата (у этих заседаний – ред.), сколько потому, что мы полагаем, что Совбез неправильно используют в этом вопросе", - пояснил постпред.Как указал Коста Фильо, каждое заседание по Украине с февраля было открытым, "что приводило к тому, что Совет становился площадкой для обмена взаимными обвинениями"."Я не отрицаю, что это важная часть политического процесса. Мы считаем, что это должно быть дополнено возможностью проведения заседаний за закрытыми дверьми, где делегации могли бы попытаться найти точки соприкосновения, чтобы попробовать найти решения", - заявил он. Такого по проблеме Украины до сих пор не происходило, указал постпред.Он указал, что Бразилия в июле планирует провести закрытое заседание по проблеме продовольственной безопасности в контексте конфликта на Украине.

https://ria.ru/20220702/polyanskiy-1799730523.html

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