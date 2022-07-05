https://ria.ru/20220705/ogranicheniya-1800490705.html
Путин разрешил вводить ограничения на пополнение иностранных счетов
Путин разрешил вводить ограничения на пополнение иностранных счетов - РИА Новости, 05.07.2022
Путин разрешил вводить ограничения на пополнение иностранных счетов
Президент РФ Владимир Путин разрешил правкомиссии вводить ограничения на зачисление резидентами РФ валюты на свои счета в зарубежных банках, говорится в тексте... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T18:12
2022-07-05T18:12
2022-07-05T18:12
экономика
владимир путин
законодательство
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин разрешил правкомиссии вводить ограничения на зачисление резидентами РФ валюты на свои счета в зарубежных банках, говорится в тексте указа о репатриации валюты."Предоставить Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации полномочие вводить ограничения на зачисление резидентами иностранной валюты на свои счета (вклады), открытые в расположенных за пределами территории Российской Федерации банках и иных организациях финансового рынка, а также на осуществление переводов денежных средств без открытия банковского счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками платежных услуг", - сказано в документе.
https://ria.ru/20220705/valyuta-1800487862.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, владимир путин, законодательство
Путин разрешил вводить ограничения на пополнение иностранных счетов
Путин разрешил вводить ограничения на зачисление валюты на счета в зарубежных банках