https://ria.ru/20220705/ogranicheniya-1800490705.html

Путин разрешил вводить ограничения на пополнение иностранных счетов

Путин разрешил вводить ограничения на пополнение иностранных счетов - РИА Новости, 05.07.2022

Путин разрешил вводить ограничения на пополнение иностранных счетов

Президент РФ Владимир Путин разрешил правкомиссии вводить ограничения на зачисление резидентами РФ валюты на свои счета в зарубежных банках, говорится в тексте... РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T18:12

2022-07-05T18:12

2022-07-05T18:12

экономика

владимир путин

законодательство

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин разрешил правкомиссии вводить ограничения на зачисление резидентами РФ валюты на свои счета в зарубежных банках, говорится в тексте указа о репатриации валюты."Предоставить Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации полномочие вводить ограничения на зачисление резидентами иностранной валюты на свои счета (вклады), открытые в расположенных за пределами территории Российской Федерации банках и иных организациях финансового рынка, а также на осуществление переводов денежных средств без открытия банковского счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками платежных услуг", - сказано в документе.

https://ria.ru/20220705/valyuta-1800487862.html

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, владимир путин, законодательство