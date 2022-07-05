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Путин разрешил вводить ограничения на пополнение иностранных счетов - РИА Новости, 05.07.2022
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Путин разрешил вводить ограничения на пополнение иностранных счетов
Путин разрешил вводить ограничения на пополнение иностранных счетов - РИА Новости, 05.07.2022
Путин разрешил вводить ограничения на пополнение иностранных счетов
Президент РФ Владимир Путин разрешил правкомиссии вводить ограничения на зачисление резидентами РФ валюты на свои счета в зарубежных банках, говорится в тексте... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T18:12
2022-07-05T18:12
экономика
владимир путин
законодательство
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин разрешил правкомиссии вводить ограничения на зачисление резидентами РФ валюты на свои счета в зарубежных банках, говорится в тексте указа о репатриации валюты."Предоставить Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации полномочие вводить ограничения на зачисление резидентами иностранной валюты на свои счета (вклады), открытые в расположенных за пределами территории Российской Федерации банках и иных организациях финансового рынка, а также на осуществление переводов денежных средств без открытия банковского счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками платежных услуг", - сказано в документе.
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экономика, владимир путин, законодательство
18:12 05.07.2022
 
Путин разрешил вводить ограничения на пополнение иностранных счетов

Путин разрешил вводить ограничения на зачисление валюты на счета в зарубежных банках

© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин разрешил правкомиссии вводить ограничения на зачисление резидентами РФ валюты на свои счета в зарубежных банках, говорится в тексте указа о репатриации валюты.
"Предоставить Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации полномочие вводить ограничения на зачисление резидентами иностранной валюты на свои счета (вклады), открытые в расположенных за пределами территории Российской Федерации банках и иных организациях финансового рынка, а также на осуществление переводов денежных средств без открытия банковского счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками платежных услуг", - сказано в документе.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
Вчера, 18:00
Путин подписал указ о репатриации валюты резидентами
 
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