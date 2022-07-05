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Украинские войска обстреляли Верхнеторецкое в ДНР

Украинские войска обстреляли Верхнеторецкое в ДНР - РИА Новости, 05.07.2022

Украинские войска обстреляли Верхнеторецкое в ДНР

Украинские войска в 20.10 выпустили десять ракет из БМ-21 "Град" по Верхнеторецкому в ДНР, сообщили в представительстве ДНР в СЦКК. РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T20:35

2022-07-05T20:35

2022-07-05T20:42

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 5 июл - РИА Новости. Украинские войска в 20.10 выпустили десять ракет из БМ-21 "Град" по Верхнеторецкому в ДНР, сообщили в представительстве ДНР в СЦКК."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: ... 20.10 - н.п. Очеретино - н.п. Верхнеторецкое: выпущено 10 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства.Также в ведомстве сообщили об обстрелах украинскими войсками Доломитного, Новобахмутовки и Новоселовки в ДНР.По Доломитному выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра, а также шесть мин калибром 120 миллиметров. По Новобахмутовке выпущено две мины калибром 120 миллиметров, а по Новоселовке - 15 мин того же калибра.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, донецкая народная республика, сцкк, ситуация в днр и лнр