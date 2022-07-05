https://ria.ru/20220705/obstrel-1800489021.html

При обстрелах Донецка погиб мирный житель

При обстрелах Донецка погиб мирный житель - РИА Новости, 05.07.2022

При обстрелах Донецка погиб мирный житель

Мирный житель погиб, еще двое получили ранения в результате обстрелов со стороны украинских войск Киевского и Куйбышевского районов Донецка, сообщает... РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T18:05

2022-07-05T18:05

2022-07-05T18:05

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

куйбышевский район

донецкая народная республика

сцкк

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ДОНЕЦК, 5 июл - РИА Новости. Мирный житель погиб, еще двое получили ранения в результате обстрелов со стороны украинских войск Киевского и Куйбышевского районов Донецка, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."По оперативным линиям СЦКК ДНР поступила дополнительная информация о жертвах среди гражданских лиц в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины – ред.) городов Республики: Киевский район: погиб мужчина 1959 года рождения; ранен мужчина 1970 года рождения; Куйбышевский район: ранена женщина 1945 года рождения", - сообщает представительство ДНР в Telegram-канале.Представительство добавило, что в результате обстрелов со стороны войск Украины повреждены газопровод и линия передач в Куйбышевском районе Донецка, многоквартирный жилой дом в Буденновском районе, школа и поселковая администрация в Александровке. В поселке Короленко получили повреждения пенсионный фонд центрально-городского района и магазин "Еврострой".Мэр Донецка Алексей Кулемзин ранее сообщил, что при обстреле со стороны войск Украины Ворошиловского района Донецка погибла 10-летняя девочка. При обстреле города также получили ранения четверо мирных жителей Петровского района, пострадал мужчина в Александровке. В Киевском районе Донецка из-за обстрелов со стороны украинских войск загорелся автотранспорт на территории автоцентра "Камаз".Начиная с 13 июня столица ДНР подвергается беспрецедентным обстрелам. Удары наносятся практически по всем районам города, в наибольшей степени страдают Киевский, Петровский, Пролетарский и Куйбышевский районы. Мэр Донецка Алексей Кулемзин назвал обстрел города 13 июня одним из самых ожесточенных за восемь лет конфликта.

https://ria.ru/20220628/nato-1798566553.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк (днр)

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в мире, донецк (днр), куйбышевский район, донецкая народная республика, сцкк, ситуация в днр и лнр