https://ria.ru/20220705/obstrel-1800397247.html

При обстреле Петровского района Донецка погиб мирный житель

При обстреле Петровского района Донецка погиб мирный житель - РИА Новости, 05.07.2022

При обстреле Петровского района Донецка погиб мирный житель

Мирная жительница погибла в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой... РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T14:34

2022-07-05T14:34

2022-07-05T14:34

специальная военная операция на украине

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донецк (днр)

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донецкая народная республика

нато

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ДОНЕЦК, 5 июл - РИА Новости. Мирная жительница погибла в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики."В результате обстрела в Петровском районе Донецка, по улице Звенигородской, погибла мирная жительница", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня ранее во вторник сообщало о двух обстрелах Петровского района Донецка. Украинские войска выпустили по городу в общей сложности 15 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.Начиная с 13 июня столица ДНР подвергается беспрецедентным обстрелам. Удары наносятся практических по всем районам города, в наибольшей степени страдают Киевский, Петровский, Пролетарский и Куйбышевский районы. Мэр Донецка Алексей Кулемзин назвал обстрел города 13 июня одним из самых ожесточенных за восемь лет конфликта.

https://ria.ru/20220621/zapad-1796832397.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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петровский район

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в мире, донецк (днр), петровский район, донецкая народная республика, нато, ситуация в днр и лнр