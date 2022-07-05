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При обстреле Петровского района Донецка погиб мирный житель - РИА Новости, 05.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220705/obstrel-1800397247.html
При обстреле Петровского района Донецка погиб мирный житель
При обстреле Петровского района Донецка погиб мирный житель - РИА Новости, 05.07.2022
При обстреле Петровского района Донецка погиб мирный житель
Мирная жительница погибла в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T14:34
2022-07-05T14:34
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
петровский район
донецкая народная республика
нато
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 5 июл - РИА Новости. Мирная жительница погибла в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики."В результате обстрела в Петровском районе Донецка, по улице Звенигородской, погибла мирная жительница", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня ранее во вторник сообщало о двух обстрелах Петровского района Донецка. Украинские войска выпустили по городу в общей сложности 15 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.Начиная с 13 июня столица ДНР подвергается беспрецедентным обстрелам. Удары наносятся практических по всем районам города, в наибольшей степени страдают Киевский, Петровский, Пролетарский и Куйбышевский районы. Мэр Донецка Алексей Кулемзин назвал обстрел города 13 июня одним из самых ожесточенных за восемь лет конфликта.
https://ria.ru/20220621/zapad-1796832397.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецк (днр)
петровский район
донецкая народная республика
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в мире, донецк (днр), петровский район, донецкая народная республика, нато, ситуация в днр и лнр
14:34 05.07.2022
 
При обстреле Петровского района Донецка погиб мирный житель

ДНР: при обстреле Петровского района Донецка погибла женщина

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПоврежденные автомобили и жилой дом после обстрелов украинскими войсками в Петровском районе Донецка
Поврежденные автомобили и жилой дом после обстрелов украинскими войсками в Петровском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Поврежденные автомобили и жилой дом после обстрелов украинскими войсками в Петровском районе Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 5 июл - РИА Новости. Мирная жительница погибла в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.
"В результате обстрела в Петровском районе Донецка, по улице Звенигородской, погибла мирная жительница", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
21 июня, 08:00Специальная военная операция на Украине
Запад опять собрался "победить Россию в бою"
Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня ранее во вторник сообщало о двух обстрелах Петровского района Донецка. Украинские войска выпустили по городу в общей сложности 15 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
Начиная с 13 июня столица ДНР подвергается беспрецедентным обстрелам. Удары наносятся практических по всем районам города, в наибольшей степени страдают Киевский, Петровский, Пролетарский и Куйбышевский районы. Мэр Донецка Алексей Кулемзин назвал обстрел города 13 июня одним из самых ожесточенных за восемь лет конфликта.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)Петровский районДонецкая Народная РеспубликаНАТОСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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