14:32 05.07.2022 (обновлено: 14:37 05.07.2022)
В результате обстрела села в Курской области повредило жилые дома и церковь
В результате обстрела ВСУ села в Курской области повредило дома, трансформатор и церковь
Военнослужащий демонстрирует осколки боеприпасов. Архивное фото
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Восемь жилых домов, церковь, водонапорная башня, трансформатор и электросети пострадали в результате обстрела Глушковского района Курской области, сообщил глава Курской области Роман Старовойт.
Ранее губернатор сообщил об обстрелах приграничных населенных пунктов Глушковского района Курской области, также были "зафиксированы прилеты в деревне Марково" и очередной обстрел поселка Теткино. Пострадавших в результате произошедшего нет.
"Сегодня побывал в Глушковском районе. Вместе с коллегами оценил последствия утреннего обстрела населённых пунктов. Главное — нет пострадавших! Противник целенаправленно бил по электроподстанции и храму села Попово-Лежачи. Прилетело более 20 минометных снарядов. Пострадали 8 жилых домов, церковь, заборы, хозпостройки и огороды. Есть повреждения водонапорной башни, трансформатора и электросетей", - сообщил Старовойт в своем Telegram-канале.
По его словам, ремонтные бригады уже приступили к восстановлению водо- и электроснабжения, ожидается, что эти работы завершат во вторник до трёх часов дня. На среду запланирован ремонт пострадавших строений. Губернатор добавил, что в деревне Марково разрушений нет.
Глушковский район неоднократно подвергался обстрелам со стороны Украины. Так, 19 мая в поселке Теткино двое мужчин попали под обстрел — один погиб, второго госпитализировали с осколочными ранениями.