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В результате обстрела села в Курской области повредило жилые дома и церковь - РИА Новости, 05.07.2022
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В результате обстрела села в Курской области повредило жилые дома и церковь
В результате обстрела села в Курской области повредило жилые дома и церковь - РИА Новости, 05.07.2022
В результате обстрела села в Курской области повредило жилые дома и церковь
Восемь жилых домов, церковь, водонапорная башня, трансформатор и электросети пострадали в результате обстрела Глушковского района Курской области, сообщил глава РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T14:32
2022-07-05T14:37
происшествия
курская область
роман старовойт
глушковский район
украина
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Восемь жилых домов, церковь, водонапорная башня, трансформатор и электросети пострадали в результате обстрела Глушковского района Курской области, сообщил глава Курской области Роман Старовойт.Ранее губернатор сообщил об обстрелах приграничных населенных пунктов Глушковского района Курской области, также были "зафиксированы прилеты в деревне Марково" и очередной обстрел поселка Теткино. Пострадавших в результате произошедшего нет."Сегодня побывал в Глушковском районе. Вместе с коллегами оценил последствия утреннего обстрела населённых пунктов. Главное — нет пострадавших! Противник целенаправленно бил по электроподстанции и храму села Попово-Лежачи. Прилетело более 20 минометных снарядов. Пострадали 8 жилых домов, церковь, заборы, хозпостройки и огороды. Есть повреждения водонапорной башни, трансформатора и электросетей", - сообщил Старовойт в своем Telegram-канале.По его словам, ремонтные бригады уже приступили к восстановлению водо- и электроснабжения, ожидается, что эти работы завершат во вторник до трёх часов дня. На среду запланирован ремонт пострадавших строений. Губернатор добавил, что в деревне Марково разрушений нет.Глушковский район неоднократно подвергался обстрелам со стороны Украины. Так, 19 мая в поселке Теткино двое мужчин попали под обстрел — один погиб, второго госпитализировали с осколочными ранениями.
https://realty.ria.ru/20220705/starovoyt-1800385606.html
курская область
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происшествия, курская область, роман старовойт, глушковский район, украина
14:32 05.07.2022 (обновлено: 14:37 05.07.2022)
 
В результате обстрела села в Курской области повредило жилые дома и церковь

В результате обстрела ВСУ села в Курской области повредило дома, трансформатор и церковь

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВоеннослужащий демонстрирует осколки боеприпасов
Военнослужащий демонстрирует осколки боеприпасов - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Военнослужащий демонстрирует осколки боеприпасов. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Восемь жилых домов, церковь, водонапорная башня, трансформатор и электросети пострадали в результате обстрела Глушковского района Курской области, сообщил глава Курской области Роман Старовойт.
Ранее губернатор сообщил об обстрелах приграничных населенных пунктов Глушковского района Курской области, также были "зафиксированы прилеты в деревне Марково" и очередной обстрел поселка Теткино. Пострадавших в результате произошедшего нет.
Последствия обстрела со стороны ВСУ села Теткино в Курской области
Вчера, 13:59
Курский губернатор: восстановим жилье, поврежденное при обстреле Украиной
"Сегодня побывал в Глушковском районе. Вместе с коллегами оценил последствия утреннего обстрела населённых пунктов. Главное — нет пострадавших! Противник целенаправленно бил по электроподстанции и храму села Попово-Лежачи. Прилетело более 20 минометных снарядов. Пострадали 8 жилых домов, церковь, заборы, хозпостройки и огороды. Есть повреждения водонапорной башни, трансформатора и электросетей", - сообщил Старовойт в своем Telegram-канале.
По его словам, ремонтные бригады уже приступили к восстановлению водо- и электроснабжения, ожидается, что эти работы завершат во вторник до трёх часов дня. На среду запланирован ремонт пострадавших строений. Губернатор добавил, что в деревне Марково разрушений нет.
Глушковский район неоднократно подвергался обстрелам со стороны Украины. Так, 19 мая в поселке Теткино двое мужчин попали под обстрел — один погиб, второго госпитализировали с осколочными ранениями.
 
ПроисшествияКурская областьРоман СтаровойтГлушковский районУкраина
 
 
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