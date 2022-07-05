https://ria.ru/20220705/obstrel-1800396430.html

В результате обстрела села в Курской области повредило жилые дома и церковь

В результате обстрела села в Курской области повредило жилые дома и церковь - РИА Новости, 05.07.2022

В результате обстрела села в Курской области повредило жилые дома и церковь

Восемь жилых домов, церковь, водонапорная башня, трансформатор и электросети пострадали в результате обстрела Глушковского района Курской области, сообщил глава РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T14:32

2022-07-05T14:32

2022-07-05T14:37

происшествия

курская область

роман старовойт

глушковский район

украина

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Восемь жилых домов, церковь, водонапорная башня, трансформатор и электросети пострадали в результате обстрела Глушковского района Курской области, сообщил глава Курской области Роман Старовойт.Ранее губернатор сообщил об обстрелах приграничных населенных пунктов Глушковского района Курской области, также были "зафиксированы прилеты в деревне Марково" и очередной обстрел поселка Теткино. Пострадавших в результате произошедшего нет."Сегодня побывал в Глушковском районе. Вместе с коллегами оценил последствия утреннего обстрела населённых пунктов. Главное — нет пострадавших! Противник целенаправленно бил по электроподстанции и храму села Попово-Лежачи. Прилетело более 20 минометных снарядов. Пострадали 8 жилых домов, церковь, заборы, хозпостройки и огороды. Есть повреждения водонапорной башни, трансформатора и электросетей", - сообщил Старовойт в своем Telegram-канале.По его словам, ремонтные бригады уже приступили к восстановлению водо- и электроснабжения, ожидается, что эти работы завершат во вторник до трёх часов дня. На среду запланирован ремонт пострадавших строений. Губернатор добавил, что в деревне Марково разрушений нет.Глушковский район неоднократно подвергался обстрелам со стороны Украины. Так, 19 мая в поселке Теткино двое мужчин попали под обстрел — один погиб, второго госпитализировали с осколочными ранениями.

https://realty.ria.ru/20220705/starovoyt-1800385606.html

курская область

глушковский район

украина

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Екатерина Зайцева

происшествия, курская область, роман старовойт, глушковский район, украина