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Украинские войска снова обстреляли Ясиноватую
Украинские войска снова обстреляли Ясиноватую - РИА Новости, 05.07.2022
Украинские войска снова обстреляли Ясиноватую
Украинские войска во вторник в 13.45 мск выпустили пять снарядов калибром 122 миллиметра по Ясиноватой в Донецкой Народной республике, заявило представительство РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T14:29
2022-07-05T14:29
2022-07-05T14:29
специальная военная операция на украине
в мире
ясиноватая
авдеевка
сцкк
донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 5 июл - РИА Новости. Украинские войска во вторник в 13.45 мск выпустили пять снарядов калибром 122 миллиметра по Ясиноватой в Донецкой Народной республике, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Представительство ДНР в СЦКК ранее во вторник сообщало о трех обстрелах Ясиноватой со стороны украинских войск. По населенному пункту в общей сложности выпустили 28 ракет из РСЗО "Град".Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, ясиноватая, авдеевка, сцкк, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр
Украинские войска снова обстреляли Ясиноватую
ДНР: ВСУ выпустили пять снарядов калибра 122 миллиметра по Ясиноватой