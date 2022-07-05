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Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка - РИА Новости, 05.07.2022
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка
Украинские войска в 12.00 мск выпустили по Донецку десять снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило во вторник представительство Донецкой Народной Республики... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T13:01
2022-07-05T13:01
2022-07-05T13:16
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ДОНЕЦК, 5 июл – РИА Новости. Украинские войска в 12.00 мск выпустили по Донецку десять снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило во вторник представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее представительство ДНР в СЦКК заявляло, что во вторник украинские войска выпустили по Донецку более 100 артиллерийских боеприпасов "натовского" калибра."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 12.00 (совпадает с мск - ред.) – населенный пункт Марьинка - город Донецк (Петровский район): выпущено десять снарядов калибром 155 миллиметров", - заявило представительство ДНР в своем Telegram-канале.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецк (днр), сцкк, в мире, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр
13:01 05.07.2022 (обновлено: 13:16 05.07.2022)
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка
ДНР: ВСУ выпустили десять снарядов калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка