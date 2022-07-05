https://ria.ru/20220705/obstrel-1800348078.html
ВСУ выпустили по Донецку еще десять снарядов натовского калибра
ВСУ выпустили по Донецку еще десять снарядов натовского калибра - РИА Новости, 05.07.2022
ВСУ выпустили по Донецку еще десять снарядов натовского калибра
Украинские войска в 12:00 мск выпустили по Донецку 10 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило во вторник представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T12:27
2022-07-05T12:27
2022-07-05T12:35
в мире
донецкая народная республика
украина
сцкк
нато
донецк (днр)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/16/1797340154_0:0:3027:1703_1920x0_80_0_0_b8cee2b6e78b67c4f799cb3a8f46e579.jpg
ДОНЕЦК, 5 июл – РИА Новости. Украинские войска в 12:00 мск выпустили по Донецку 10 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило во вторник представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее представительство ДНР в СЦКК заявляло, что во вторник украинские войска выпустили по Донецку более 100 артиллерийских боеприпасов "натовского" калибра."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 12.00 (совпадает с мск - ред.) – населенный пункт Первомайское - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено 10 снарядов калибром 155 миллиметров", - заявило представительство ДНР в своем Telegram-канале.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220705/donbass-1800290837.html
донецкая народная республика
украина
донецк (днр)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/16/1797340154_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_40c57a5b5459bbb55b54c52b62189d9f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, украина, сцкк, нато, донецк (днр)
12:27 05.07.2022 (обновлено: 12:35 05.07.2022)
ВСУ выпустили по Донецку еще десять снарядов натовского калибра
Украинские войска в 12:00 выпустили по Донецку еще десять снарядов натовского калибра