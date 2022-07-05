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ВСУ выпустили по Донецку еще десять снарядов натовского калибра

ВСУ выпустили по Донецку еще десять снарядов натовского калибра - РИА Новости, 05.07.2022

ВСУ выпустили по Донецку еще десять снарядов натовского калибра

Украинские войска в 12:00 мск выпустили по Донецку 10 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило во вторник представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T12:27

2022-07-05T12:27

2022-07-05T12:35

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ДОНЕЦК, 5 июл – РИА Новости. Украинские войска в 12:00 мск выпустили по Донецку 10 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило во вторник представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее представительство ДНР в СЦКК заявляло, что во вторник украинские войска выпустили по Донецку более 100 артиллерийских боеприпасов "натовского" калибра."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 12.00 (совпадает с мск - ред.) – населенный пункт Первомайское - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено 10 снарядов калибром 155 миллиметров", - заявило представительство ДНР в своем Telegram-канале.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220705/donbass-1800290837.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, донецкая народная республика, украина, сцкк, нато, донецк (днр)