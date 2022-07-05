https://ria.ru/20220705/obstrel-1800249329.html
Украинские войска обстреляли Красный Партизан в ДНР
Украинские войска обстреляли Красный Партизан в ДНР - РИА Новости, 05.07.2022
Украинские войска обстреляли Красный Партизан в ДНР
Штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики сообщает, что украинские войска обстреляли населенный пункт Красный Партизан, две женщины получили... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T07:20
2022-07-05T07:20
2022-07-05T07:20
специальная военная операция на украине
в мире
днр
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ДОНЕЦК, 5 июл - РИА Новости. Штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики сообщает, что украинские войска обстреляли населенный пункт Красный Партизан, две женщины получили ранения.
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, днр
Украинские войска обстреляли Красный Партизан в ДНР
Украинские войска обстреляли Красный Партизан в ДНР, ранены две женщины