https://ria.ru/20220705/obse-1800424959.html

Толстой заявил о попытках Украины вытеснить Россию из ПА ОБСЕ

Толстой заявил о попытках Украины вытеснить Россию из ПА ОБСЕ - РИА Новости, 05.07.2022

Толстой заявил о попытках Украины вытеснить Россию из ПА ОБСЕ

Украина пытается выдавить Россию из Парламентской ассамблеи ОБСЕ, если это случится, то ПА ОБСЕ будет в ответе за нарушение механизмов по безопасности и... РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T15:26

2022-07-05T15:26

2022-07-05T15:26

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петр толстой

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Украина пытается выдавить Россию из Парламентской ассамблеи ОБСЕ, если это случится, то ПА ОБСЕ будет в ответе за нарушение механизмов по безопасности и сотрудничеству в Европе, заявил заместитель председателя Госдумы, руководитель делегации Российской Федерации в Парламентской ассамблее ОБСЕ Петр Толстой.Сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ проходит без участия Москвы. Как заявлял Толстой, делегация РФ не будет признавать решения ассамблеи, они будут нелегитимными."По инициативе украинской стороны продолжаются попытки выдавливания России из Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Если поправки в правила процедуры – это своеобразный регламент Парламентской ассамблеи – будут приняты на ближайших сессиях, то вполне вероятно, что, если, конечно, само по себе такое государство как Украина будет существовать, тогда Парламентская ассамблея ОБСЕ возьмет себя ответственность за нарушение механизмов по безопасности и сотрудничеству в Европе", - заявил Толстой на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "России сегодня".Он отметил, что это важный механизм, основанный на Хельсинкских соглашениях.

https://ria.ru/20220704/obse-1800056111.html

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