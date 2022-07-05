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Четверть электроэнергии на Запорожской АЭС пойдет в Крым, заявил Балицкий - РИА Новости, 05.07.2022
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Четверть электроэнергии на Запорожской АЭС пойдет в Крым, заявил Балицкий
Четверть электроэнергии на Запорожской АЭС пойдет в Крым, заявил Балицкий - РИА Новости, 05.07.2022
Четверть электроэнергии на Запорожской АЭС пойдет в Крым, заявил Балицкий
Примерно 25% вырабатываемой на Запорожской АЭС электроэнергии будет поставляться в Крым, взорванные опоры ЛЭП сейчас восстанавливаются, заявил глава ВГА... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T11:13
2022-07-05T11:14
в мире
россия
украина
запорожская область
херсонская область
ситуация в днр и лнр
жкх
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости. Примерно 25% вырабатываемой на Запорожской АЭС электроэнергии будет поставляться в Крым, взорванные опоры ЛЭП сейчас восстанавливаются, заявил глава ВГА Запорожской области Евгений Балицкий.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Освобожденные области объявили о планах стать субъектами РФ.
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в мире, россия, украина, запорожская область, херсонская область , ситуация в днр и лнр, жкх
11:13 05.07.2022 (обновлено: 11:14 05.07.2022)
 
Четверть электроэнергии на Запорожской АЭС пойдет в Крым, заявил Балицкий

Глава ВГА Балицкий: четверть электроэнергии на Запорожской АЭС пойдет в Крым

© РИА Новости / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
© РИА Новости
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Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости. Примерно 25% вырабатываемой на Запорожской АЭС электроэнергии будет поставляться в Крым, взорванные опоры ЛЭП сейчас восстанавливаются, заявил глава ВГА Запорожской области Евгений Балицкий.
"У нас ветка (ЛЭП) была, она была подорвана в 2015 году. Сейчас восстановление больших опор идет. Сегодня 25% электроэнергии примерно мы сможем поставлять на территорию Крыма", – сказал Балицкий в эфире канала "Россия 24".
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Освобожденные области объявили о планах стать субъектами РФ.
Зерно - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
30 июня, 10:44
В Запорожской области фермеры попросили об отправке зерна через Бердянск
 
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