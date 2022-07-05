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Минобрнауки: Россия готова к сотрудничеству в области образования и науки - РИА Новости, 05.07.2022
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Минобрнауки: Россия готова к сотрудничеству в области образования и науки
Минобрнауки: Россия готова к сотрудничеству в области образования и науки - РИА Новости, 05.07.2022
Минобрнауки: Россия готова к сотрудничеству в области образования и науки
Россия открыта к сотрудничеству с дружественными странами в сфере образования и планирует дальше быть включенной в глобальную систему знаний, сообщили РИА... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T10:56
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общество
россия
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Россия открыта к сотрудничеству с дружественными странами в сфере образования и планирует дальше быть включенной в глобальную систему знаний, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минобрнауки РФ.
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общество, россия, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
10:56 05.07.2022 (обновлено: 10:59 05.07.2022)
 
Минобрнауки: Россия готова к сотрудничеству в области образования и науки

Минобрнауки: Россия готова сотрудничать с дружественными странами в образовании

© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкВход в здание министерства образования и науки РФ
Вход в здание министерства образования и науки РФ - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Россия открыта к сотрудничеству с дружественными странами в сфере образования и планирует дальше быть включенной в глобальную систему знаний, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минобрнауки РФ.
"Россия открыта к сотрудничеству с дружественными странами в сфере образования и планирует дальше быть включенной в глобальную систему знаний. Наша страна продолжает развивать программы академической и студенческой мобильности с дружественными странами", - сказано в сообщении.
Сотрудник за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
28 июня, 10:21
В Минобрнауки рассказали о DDos-атаках на сайты вузов
 
ОбществоРоссияМинистерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России)
 
 
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