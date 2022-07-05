https://ria.ru/20220705/obrazovanie-1800299689.html

Минобрнауки: Россия готова к сотрудничеству в области образования и науки

Минобрнауки: Россия готова к сотрудничеству в области образования и науки - РИА Новости, 05.07.2022

Минобрнауки: Россия готова к сотрудничеству в области образования и науки

Россия открыта к сотрудничеству с дружественными странами в сфере образования и планирует дальше быть включенной в глобальную систему знаний, сообщили РИА... РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T10:56

2022-07-05T10:56

2022-07-05T10:59

общество

россия

министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Россия открыта к сотрудничеству с дружественными странами в сфере образования и планирует дальше быть включенной в глобальную систему знаний, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минобрнауки РФ.

https://ria.ru/20220628/obrazovanie-1798619550.html

россия

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общество, россия, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)