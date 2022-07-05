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В Подмосковье пьяный мужчина ударил дочь ножом в грудь
В Подмосковье пьяный мужчина ударил дочь ножом в грудь - РИА Новости, 05.07.2022
В Подмосковье пьяный мужчина ударил дочь ножом в грудь
В подмосковном Щелково пьяный мужчина ударил свою 11-летнюю дочь ножом в грудь, после чего вызвал такси и отвез ее в больницу, ему предъявлено обвинение,... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T18:50
2022-07-05T18:50
2022-07-05T18:50
происшествия
россия
здоровье - общество
следственный комитет россии (ск рф)
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. В подмосковном Щелково пьяный мужчина ударил свою 11-летнюю дочь ножом в грудь, после чего вызвал такси и отвез ее в больницу, ему предъявлено обвинение, сообщается в Telegram-канале подмосковной прокуратуры."Ночью 3 июля 2022 года 11-летняя девочка была доставлена в медицинское учреждение с ножевым ранением... В настоящее время 42-летнему отцу девочки предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью", - говорится в сообщении. Отмечается также, что прокуратура поставила на контроль ход расследования дела.Старший помощник руководителя подмосковного главка СК России Ольга Врадий добавила, мужчина во время инцидента был пьян. По ее словам, обвиняемый ударил свою дочь ножом в грудь, после чего вызвал такси и отвез девочку в больницу. Суд заключил мужчину под стражу.Врадий также сообщила, что следователи и криминалисты осмотрели место происшествия, изъяли орудие преступления и другие важные для следствия предметы, допросили свидетелей и обвиняемого, назначили судебно-медицинскую, дактилоскопическую, молекулярно-генетическую и психолого-психиатрическую экспертизы.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, здоровье - общество, следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье)
В Подмосковье пьяный мужчина ударил дочь ножом в грудь
Жителю подмосковного Щелково, пьяным ударившего дочь ножом в грудь, предъявили обвинение