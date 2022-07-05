Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье пьяный мужчина ударил дочь ножом в грудь - РИА Новости, 05.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220705/nozh-1800501734.html
В Подмосковье пьяный мужчина ударил дочь ножом в грудь
В Подмосковье пьяный мужчина ударил дочь ножом в грудь - РИА Новости, 05.07.2022
В Подмосковье пьяный мужчина ударил дочь ножом в грудь
В подмосковном Щелково пьяный мужчина ударил свою 11-летнюю дочь ножом в грудь, после чего вызвал такси и отвез ее в больницу, ему предъявлено обвинение,... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T18:50
2022-07-05T18:50
происшествия
россия
здоровье - общество
следственный комитет россии (ск рф)
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49713/65/497136578_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_caddff4ad460b3631fb61b0fe411aab2.jpg
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. В подмосковном Щелково пьяный мужчина ударил свою 11-летнюю дочь ножом в грудь, после чего вызвал такси и отвез ее в больницу, ему предъявлено обвинение, сообщается в Telegram-канале подмосковной прокуратуры."Ночью 3 июля 2022 года 11-летняя девочка была доставлена в медицинское учреждение с ножевым ранением... В настоящее время 42-летнему отцу девочки предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью", - говорится в сообщении. Отмечается также, что прокуратура поставила на контроль ход расследования дела.Старший помощник руководителя подмосковного главка СК России Ольга Врадий добавила, мужчина во время инцидента был пьян. По ее словам, обвиняемый ударил свою дочь ножом в грудь, после чего вызвал такси и отвез девочку в больницу. Суд заключил мужчину под стражу.Врадий также сообщила, что следователи и криминалисты осмотрели место происшествия, изъяли орудие преступления и другие важные для следствия предметы, допросили свидетелей и обвиняемого, назначили судебно-медицинскую, дактилоскопическую, молекулярно-генетическую и психолого-психиатрическую экспертизы.
https://ria.ru/20220511/pokushenie-1787891915.html
россия
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49713/65/497136578_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_941e522a729a99010276a96361e113ce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, здоровье - общество, следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье)
18:50 05.07.2022
 
В Подмосковье пьяный мужчина ударил дочь ножом в грудь

Жителю подмосковного Щелково, пьяным ударившего дочь ножом в грудь, предъявили обвинение

© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкАвтомобиль прокуратуры России
Автомобиль прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
© РИА Новости / Михаил Фомичев
Перейти в фотобанк
Автомобиль прокуратуры России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. В подмосковном Щелково пьяный мужчина ударил свою 11-летнюю дочь ножом в грудь, после чего вызвал такси и отвез ее в больницу, ему предъявлено обвинение, сообщается в Telegram-канале подмосковной прокуратуры.
"Ночью 3 июля 2022 года 11-летняя девочка была доставлена в медицинское учреждение с ножевым ранением... В настоящее время 42-летнему отцу девочки предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью", - говорится в сообщении. Отмечается также, что прокуратура поставила на контроль ход расследования дела.
Старший помощник руководителя подмосковного главка СК России Ольга Врадий добавила, мужчина во время инцидента был пьян. По ее словам, обвиняемый ударил свою дочь ножом в грудь, после чего вызвал такси и отвез девочку в больницу. Суд заключил мужчину под стражу.
Врадий также сообщила, что следователи и криминалисты осмотрели место происшествия, изъяли орудие преступления и другие важные для следствия предметы, допросили свидетелей и обвиняемого, назначили судебно-медицинскую, дактилоскопическую, молекулярно-генетическую и психолого-психиатрическую экспертизы.
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
11 мая, 13:19
В Ленинградской области девушка выстрелила в отца и ударила его ножом
 
ПроисшествияРоссияЗдоровье - ОбществоСледственный комитет России (СК РФ)Московская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала