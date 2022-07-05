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Более 170 многоквартирных домов строится на Ямале - РИА Новости, 05.07.2022
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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
https://ria.ru/20220705/novostroyki-1800460440.html
Более 170 многоквартирных домов строится на Ямале
Более 170 многоквартирных домов строится на Ямале - РИА Новости, 05.07.2022
Более 170 многоквартирных домов строится на Ямале
Более 170 многоквартирных домов строится в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает пресс-служба губернатора региона. РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T16:42
2022-07-05T16:42
ямало-ненецкий автономный округ
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
дмитрий артюхов
ямал
жилье
общество
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июл – РИА Новости. Более 170 многоквартирных домов строится в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает пресс-служба губернатора региона."В округе возводится более полумиллиона квадратных метров нового жилья, а это порядка 10 500 квартир. Несмотря на непростую экономическую ситуацию, жилищное строительство на Ямале сохраняет высокую динамику", - говорится в сообщении.Основной объем новостроек в округе реализуется под расселение аварийного жилфонда. Во всех муниципалитетах округа планомерно выполняется задача губернатора Ямала Дмитрия Артюхова по расселению одного миллиона квадратных метров аварийного жилья до 2025 года. Жилищные проекты реализуются как в городах, так и в небольших поселениях. Ввод новых домов способствует реализации целей национального проекта "Жилье и городская среда".Один из лидеров – Пуровский район. В микрорайоне Южный в Тарко-Сале появится более 800 квартир. Там возводится шесть пятиэтажных домов, жилой площадью 40 тысяч квадратных метров. На территории появятся детские и спортивные площадки, зоны отдыха. В рамках благоустройства предусмотрено озеленение, запланировано обустройство парковок для жителей.В округе возводится еще несколько крупных микрорайонов комплексной застройки. Самый большой в регионе – Обдорский в Салехарде, площадью 240 тысяч квадратных метров на 5 тысяч семей. В Новом Уренгое – Славянский, площадью 80 тысяч квадратных метров на 1 600 семей. Микрорайон Солнечный в поселке Тазовский рассчитан на 800 семей. Его площадь составляет 46 тысяч квадратных метров, уточняет пресс-служба.
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ямало-ненецкий автономный округ (янао), дмитрий артюхов, ямал, жилье, общество
16:42 05.07.2022
 

Более 170 многоквартирных домов строится на Ямале

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСтроительство жилья
Строительство жилья - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Строительство жилья
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июл – РИА Новости. Более 170 многоквартирных домов строится в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает пресс-служба губернатора региона.
"В округе возводится более полумиллиона квадратных метров нового жилья, а это порядка 10 500 квартир. Несмотря на непростую экономическую ситуацию, жилищное строительство на Ямале сохраняет высокую динамику", - говорится в сообщении.
Основной объем новостроек в округе реализуется под расселение аварийного жилфонда. Во всех муниципалитетах округа планомерно выполняется задача губернатора Ямала Дмитрия Артюхова по расселению одного миллиона квадратных метров аварийного жилья до 2025 года. Жилищные проекты реализуются как в городах, так и в небольших поселениях. Ввод новых домов способствует реализации целей национального проекта "Жилье и городская среда".
Один из лидеров – Пуровский район. В микрорайоне Южный в Тарко-Сале появится более 800 квартир. Там возводится шесть пятиэтажных домов, жилой площадью 40 тысяч квадратных метров. На территории появятся детские и спортивные площадки, зоны отдыха. В рамках благоустройства предусмотрено озеленение, запланировано обустройство парковок для жителей.
"Степень готовности домов - от 25 до 55%. Подрядчик обеспечен всеми необходимыми ресурсами и планирует сдачу первых домов в конце 2023 года", - приводятся в сообщении слова заместителя директора Фонда жилищного строительства ЯНАО Евгения Артемкина.
В округе возводится еще несколько крупных микрорайонов комплексной застройки. Самый большой в регионе – Обдорский в Салехарде, площадью 240 тысяч квадратных метров на 5 тысяч семей. В Новом Уренгое – Славянский, площадью 80 тысяч квадратных метров на 1 600 семей. Микрорайон Солнечный в поселке Тазовский рассчитан на 800 семей. Его площадь составляет 46 тысяч квадратных метров, уточняет пресс-служба.
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов во время посещения Нового Уренгоя - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
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Ямало-Ненецкий автономный округЯмало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)Дмитрий АртюховЯмалЖильеОбщество
 
 
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