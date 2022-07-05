https://ria.ru/20220705/novostroyki-1800460440.html

Более 170 многоквартирных домов строится на Ямале

Более 170 многоквартирных домов строится на Ямале - РИА Новости, 05.07.2022

Более 170 многоквартирных домов строится на Ямале

Более 170 многоквартирных домов строится в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает пресс-служба губернатора региона. РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T16:42

2022-07-05T16:42

2022-07-05T16:42

ямало-ненецкий автономный округ

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

дмитрий артюхов

ямал

жилье

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40875/01/408750127_0:0:3079:1732_1920x0_80_0_0_de9f56e76be5a6eef9e5de7469e1518c.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июл – РИА Новости. Более 170 многоквартирных домов строится в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает пресс-служба губернатора региона."В округе возводится более полумиллиона квадратных метров нового жилья, а это порядка 10 500 квартир. Несмотря на непростую экономическую ситуацию, жилищное строительство на Ямале сохраняет высокую динамику", - говорится в сообщении.Основной объем новостроек в округе реализуется под расселение аварийного жилфонда. Во всех муниципалитетах округа планомерно выполняется задача губернатора Ямала Дмитрия Артюхова по расселению одного миллиона квадратных метров аварийного жилья до 2025 года. Жилищные проекты реализуются как в городах, так и в небольших поселениях. Ввод новых домов способствует реализации целей национального проекта "Жилье и городская среда".Один из лидеров – Пуровский район. В микрорайоне Южный в Тарко-Сале появится более 800 квартир. Там возводится шесть пятиэтажных домов, жилой площадью 40 тысяч квадратных метров. На территории появятся детские и спортивные площадки, зоны отдыха. В рамках благоустройства предусмотрено озеленение, запланировано обустройство парковок для жителей.В округе возводится еще несколько крупных микрорайонов комплексной застройки. Самый большой в регионе – Обдорский в Салехарде, площадью 240 тысяч квадратных метров на 5 тысяч семей. В Новом Уренгое – Славянский, площадью 80 тысяч квадратных метров на 1 600 семей. Микрорайон Солнечный в поселке Тазовский рассчитан на 800 семей. Его площадь составляет 46 тысяч квадратных метров, уточняет пресс-служба.

https://ria.ru/20220630/aviaterminal-1799333217.html

ямал

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

ямало-ненецкий автономный округ (янао), дмитрий артюхов, ямал, жилье, общество