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В Европе пожаловались на невезение в энергетической войне с Россией - РИА Новости, 05.07.2022
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В Европе пожаловались на невезение в энергетической войне с Россией
В Европе пожаловались на невезение в энергетической войне с Россией - РИА Новости, 05.07.2022
В Европе пожаловались на невезение в энергетической войне с Россией
Европе пока не везет в энергетической войне с Россией, констатирует британское издание The Economist. РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T02:26
2022-07-05T10:41
европа
россия
газпром
siemens
северный поток
в мире
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Европе пока не везет в энергетической войне с Россией, констатирует британское издание The Economist.Запретив или пообещав отказаться от импорта российской нефти, лидеры государств "Большой семерки" 28 июня заявили, что будут изыскивать возможности для ограничения нефтяных цен, а также цен на газ из России. Население готовят к "болезненным последствиям", констатировал автор материала.Он напомнил, что 8 июня из-за пожара закрылось предприятие по сжижению газа в техасском Фрипорте. Простой может продлиться три месяца, и Европа в результате лишится 2,5% газовых поставок. Неделей позже российский энергетический гигант "Газпром" объявил, что поставки газа в Европу через трубопровод "Северный поток — 1" сократятся до 40% от его пропускной способности. В итоге Европа лишилась еще 7,5% поставок, других источников мало.Возникают даже опасения, что "Северный поток", который в июле будет остановлен на плановое обслуживание, не возобновит работу после его завершения. Если это так, то в зиму Европа вступит с запасами газа, составляющими всего 60% от необходимого объема. Из-за этого возникают сомнения, что континент сумеет отопить себя предстоящей зимой, предупреждает автор статьи.Если Европа не хочет, чтобы к весне у нее погас свет и отключилось отопление, ситуация должна измениться, резюмирует The Economist."Северный поток" сегодня служит главным маршрутом поставок российского газа. В июне "Газпром" сообщал, что может использовать на станции только три газоперекачивающих агрегата (ГПА), в частности из-за задержек в работе немецкой Siemens. Вскоре российская компания заявила, что останавливает еще одну газотурбину Siemens и с 16-го числа сможет поставлять в "Северный поток" не более 67 миллионов кубометров в сутки при плановых 167 миллионах.В итоге оператор магистрали Nord Stream AG подтвердил, что обе нитки "Северного потока" остановят для техобслуживания с 11 по 21 июля. График и план работ заранее согласовали со всеми партнерами и участниками транспортировочной цепи.После начала Москвой специальной операции по защите Донбасса от украинских националистов Соединенные Штаты и Евросоюз ввели санкции против нее. Многие государства объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры нанесли серьезный удар по Западу — взвинтили инфляцию и привели к росту цен на продукты питания и топливо.Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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европа, россия, газпром, siemens, северный поток, в мире
02:26 05.07.2022 (обновлено: 10:41 05.07.2022)
 
В Европе пожаловались на невезение в энергетической войне с Россией

The Economist: Европе пока не везет в энергетической войне с Россией

© AP Photo / Mindaugas KulbisГазокомпрессорная станция
Газокомпрессорная станция - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Газокомпрессорная станция. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Европе пока не везет в энергетической войне с Россией, констатирует британское издание The Economist.
Запретив или пообещав отказаться от импорта российской нефти, лидеры государств "Большой семерки" 28 июня заявили, что будут изыскивать возможности для ограничения нефтяных цен, а также цен на газ из России. Население готовят к "болезненным последствиям", констатировал автор материала.
Он напомнил, что 8 июня из-за пожара закрылось предприятие по сжижению газа в техасском Фрипорте. Простой может продлиться три месяца, и Европа в результате лишится 2,5% газовых поставок. Неделей позже российский энергетический гигант "Газпром" объявил, что поставки газа в Европу через трубопровод "Северный поток — 1" сократятся до 40% от его пропускной способности. В итоге Европа лишилась еще 7,5% поставок, других источников мало.
Возникают даже опасения, что "Северный поток", который в июле будет остановлен на плановое обслуживание, не возобновит работу после его завершения. Если это так, то в зиму Европа вступит с запасами газа, составляющими всего 60% от необходимого объема. Из-за этого возникают сомнения, что континент сумеет отопить себя предстоящей зимой, предупреждает автор статьи.
Если Европа не хочет, чтобы к весне у нее погас свет и отключилось отопление, ситуация должна измениться, резюмирует The Economist.
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"Северный поток" сегодня служит главным маршрутом поставок российского газа. В июне "Газпром" сообщал, что может использовать на станции только три газоперекачивающих агрегата (ГПА), в частности из-за задержек в работе немецкой Siemens. Вскоре российская компания заявила, что останавливает еще одну газотурбину Siemens и с 16-го числа сможет поставлять в "Северный поток" не более 67 миллионов кубометров в сутки при плановых 167 миллионах.
В итоге оператор магистрали Nord Stream AG подтвердил, что обе нитки "Северного потока" остановят для техобслуживания с 11 по 21 июля. График и план работ заранее согласовали со всеми партнерами и участниками транспортировочной цепи.
После начала Москвой специальной операции по защите Донбасса от украинских националистов Соединенные Штаты и Евросоюз ввели санкции против нее. Многие государства объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры нанесли серьезный удар по Западу — взвинтили инфляцию и привели к росту цен на продукты питания и топливо.
Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
ЕвропаРоссияГазпромSiemensСеверный потокВ мире
 
 
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