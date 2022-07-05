https://ria.ru/20220705/nato-1800496691.html

Китайский эксперт оценил последствия вступления Финляндии и Швеции в НАТО

Китайский эксперт оценил последствия вступления Финляндии и Швеции в НАТО - РИА Новости, 05.07.2022

Китайский эксперт оценил последствия вступления Финляндии и Швеции в НАТО

Вступление Швеции и Финляндии в НАТО не решит конфликт на Украине, но, напротив, усугубит трагедию в европейском регионе, приведя к новым конфронтациям, пишет... РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T18:34

2022-07-05T18:34

2022-07-05T18:34

владимир путин

финляндия

россия

швеция

евросоюз

нато

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ПЕКИН, 5 июл - РИА Новости. Вступление Швеции и Финляндии в НАТО не решит конфликт на Украине, но, напротив, усугубит трагедию в европейском регионе, приведя к новым конфронтациям, пишет китайская газета Global Times со ссылкой на пекинского эксперта в области международных отношений, который пожелал остаться анонимным.Постоянные представители стран НАТО в присутствии глав МИД Швеции и Финляндии подписали во вторник в штаб-квартире альянса в Брюсселе протоколы о присоединении. Ожидается, что после подписания протоколы о вступлении Швеции и Финляндии будут направлены на ратификацию всеми членами Североатлантического альянса. По информации СМИ, этот процесс может занять несколько месяцев."Это не поможет разрешить или ослабить конфликт между Россией и Украиной, но, напротив, может усугубить трагедию. Более широкое присутствие НАТО в независимой системе безопасности Европы усиливает вероятность появления новых разногласий и конфронтаций", - считает эксперт.По его словам вступление в блок таких нейтральных стран, как Швеция и Финляндия повлечет за собой серьезные последствия для региональной безопасности, в то время как еще больше европейских стран может начать рассматривать возможность присоединения к военному блоку и отступления от позиции нейтралитета."НАТО - стратегический инструмент США, его деятельность осуществляется в интересах Соединенных Штатов и вовсе не обязательно в интересах ЕС", - подчеркнул эксперт.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что на данный момент Москва не видит какой-либо угрозы с территории Финляндии.

https://ria.ru/20220705/nato-1800369197.html

https://ria.ru/20220704/ukraina-1800139711.html

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владимир путин, финляндия, россия, швеция, евросоюз, нато