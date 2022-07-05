Рейтинг@Mail.ru
Китайский эксперт оценил последствия вступления Финляндии и Швеции в НАТО - РИА Новости, 05.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220705/nato-1800496691.html
Китайский эксперт оценил последствия вступления Финляндии и Швеции в НАТО
Китайский эксперт оценил последствия вступления Финляндии и Швеции в НАТО - РИА Новости, 05.07.2022
Китайский эксперт оценил последствия вступления Финляндии и Швеции в НАТО
Вступление Швеции и Финляндии в НАТО не решит конфликт на Украине, но, напротив, усугубит трагедию в европейском регионе, приведя к новым конфронтациям, пишет... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T18:34
2022-07-05T18:34
владимир путин
финляндия
россия
швеция
евросоюз
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/12/1789173502_0:72:3072:1800_1920x0_80_0_0_20bb8b48ce94bd535e998969ecd53310.jpg
ПЕКИН, 5 июл - РИА Новости. Вступление Швеции и Финляндии в НАТО не решит конфликт на Украине, но, напротив, усугубит трагедию в европейском регионе, приведя к новым конфронтациям, пишет китайская газета Global Times со ссылкой на пекинского эксперта в области международных отношений, который пожелал остаться анонимным.Постоянные представители стран НАТО в присутствии глав МИД Швеции и Финляндии подписали во вторник в штаб-квартире альянса в Брюсселе протоколы о присоединении. Ожидается, что после подписания протоколы о вступлении Швеции и Финляндии будут направлены на ратификацию всеми членами Североатлантического альянса. По информации СМИ, этот процесс может занять несколько месяцев."Это не поможет разрешить или ослабить конфликт между Россией и Украиной, но, напротив, может усугубить трагедию. Более широкое присутствие НАТО в независимой системе безопасности Европы усиливает вероятность появления новых разногласий и конфронтаций", - считает эксперт.По его словам вступление в блок таких нейтральных стран, как Швеция и Финляндия повлечет за собой серьезные последствия для региональной безопасности, в то время как еще больше европейских стран может начать рассматривать возможность присоединения к военному блоку и отступления от позиции нейтралитета."НАТО - стратегический инструмент США, его деятельность осуществляется в интересах Соединенных Штатов и вовсе не обязательно в интересах ЕС", - подчеркнул эксперт.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что на данный момент Москва не видит какой-либо угрозы с территории Финляндии.
https://ria.ru/20220705/nato-1800369197.html
https://ria.ru/20220704/ukraina-1800139711.html
финляндия
россия
швеция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/12/1789173502_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_a3cc476d5b37417f7fb9176494bd7032.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, финляндия, россия, швеция, евросоюз, нато
18:34 05.07.2022
 
Китайский эксперт оценил последствия вступления Финляндии и Швеции в НАТО

Китайский эксперт: вступление Швеции и Финляндии в НАТО приведет к конфликтам в Европе

© AP Photo / Johanna Geron/PoolФлаги Финляндии, НАТО и Швеции
Флаги Финляндии, НАТО и Швеции - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
© AP Photo / Johanna Geron/Pool
Флаги Финляндии, НАТО и Швеции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 5 июл - РИА Новости. Вступление Швеции и Финляндии в НАТО не решит конфликт на Украине, но, напротив, усугубит трагедию в европейском регионе, приведя к новым конфронтациям, пишет китайская газета Global Times со ссылкой на пекинского эксперта в области международных отношений, который пожелал остаться анонимным.
Постоянные представители стран НАТО в присутствии глав МИД Швеции и Финляндии подписали во вторник в штаб-квартире альянса в Брюсселе протоколы о присоединении. Ожидается, что после подписания протоколы о вступлении Швеции и Финляндии будут направлены на ратификацию всеми членами Североатлантического альянса. По информации СМИ, этот процесс может занять несколько месяцев.
Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
Вчера, 13:07
Сенатор пообещал ответ России в случае освоения НАТО Швеции и Финляндии
"Это не поможет разрешить или ослабить конфликт между Россией и Украиной, но, напротив, может усугубить трагедию. Более широкое присутствие НАТО в независимой системе безопасности Европы усиливает вероятность появления новых разногласий и конфронтаций", - считает эксперт.
По его словам вступление в блок таких нейтральных стран, как Швеция и Финляндия повлечет за собой серьезные последствия для региональной безопасности, в то время как еще больше европейских стран может начать рассматривать возможность присоединения к военному блоку и отступления от позиции нейтралитета.
"НАТО - стратегический инструмент США, его деятельность осуществляется в интересах Соединенных Штатов и вовсе не обязательно в интересах ЕС", - подчеркнул эксперт.
В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что на данный момент Москва не видит какой-либо угрозы с территории Финляндии.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
4 июля, 16:11
Украина объединила Евросоюз и НАТО, заявил Зеленский
 
Владимир ПутинФинляндияРоссияШвецияЕвросоюзНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала