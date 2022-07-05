https://ria.ru/20220705/nato-1800296600.html

Британский генерал сообщил о "безумной" затее Лондона, грозящей планам НАТО

Британский генерал сообщил о "безумной" затее Лондона, грозящей планам НАТО - РИА Новости, 05.07.2022

Британский генерал сообщил о "безумной" затее Лондона, грозящей планам НАТО

"Безумный" план Лондона по сокращению численности войск грозит серьезными последствиями, приводит The Mirror слова бывшего руководителя британского Генштаба... РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T10:43

2022-07-05T10:43

2022-07-05T11:33

в мире

россия

владимир путин

нато

великобритания

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/13/1590059625_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_76cfc5ee2985bf4a39908c3f72b67673.jpg

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. "Безумный" план Лондона по сокращению численности войск грозит серьезными последствиями, приводит The Mirror слова бывшего руководителя британского Генштаба генерала Ричарда Данната."Сокращения британских войск с 82 до 72,5 тысячи человек может оставить Соединенное Королевство и вовсе без вооруженных сил", — говорится в публикации. В статье отмечается, что такой шаг может также нарушить антироссийские планы Североатлантического альянса, который намерен расширить силы быстрого реагирования, в том числе и за счет Великобритании.Ранее The Mirror писало, что новому главе Генштаба Патрику Сандерсу достанется самая малочисленная за 300 лет армия, поскольку правительство приняло решение постепенно снизить численность регулярных войск до 73 тысяч человек.На этом фоне Лондон продолжает поставлять Киеву различное вооружение, в том числе противотанковые гранатометы, бронированные машины, зенитные комплексы, дальнобойную артиллерию, ракеты класса "земля — корабль" и беспилотники. Кроме того, британские власти выделили 1,3 миллиарда фунтов стерлингов для поддержки Украины.Москва со своей стороны неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт на Украине, а транспорт с оружием становится законной целью для российских войск.

https://ria.ru/20220619/britaniya-1796544948.html

https://ria.ru/20220529/usloviya-1791556323.html

россия

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, россия, владимир путин, нато, великобритания