https://ria.ru/20220705/naryshkin-1800457644.html

Сергей Нарышкин: Петр Первый озарил Россию огнем просвещения

Сергей Нарышкин: Петр Первый озарил Россию огнем просвещения - РИА Новости, 05.07.2022

Сергей Нарышкин: Петр Первый озарил Россию огнем просвещения

Председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин в своей речи на международном круглом столе "Создатель новой России" отметил огромный вклад... РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T16:36

2022-07-05T16:36

2022-07-05T16:36

морская держава

морская держава

сергей нарышкин

россия

петр i

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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин в своей речи на международном круглом столе "Создатель новой России" отметил огромный вклад Петра I в будущее страны, сообщается на сайте организации.Также, по словам Нарышкина, первостепенной задачей императора и настоящим делом его жизни стало обеспечение России выходом к морю, ведь наличие собственных торгового и военного флотов фактически было синонимом суверенитета."К концу петровского правления количество изменений во всех сферах жизни общества очевидно перешло в качество. Страна внутренне переродилась, став империей, впервые заявившей о своих правах на мировой арене", – сказал он.Нарышкин также добавил, что Петр Великий видел Россию могучим и суверенным государством, в равной степени принадлежащим и Западу, и Востоку. По его словам, император был мужественным человеком и дальновидным политиком, вместе с которым Россия бросила вызов одному из самых могущественных государств того времени – Османской империи, а затем и Швеции.

https://ria.ru/20220609/korabli-1794032570.html

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морская держава, сергей нарышкин, россия, петр i