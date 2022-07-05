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Сергей Нарышкин: Петр Первый озарил Россию огнем просвещения
Сергей Нарышкин: Петр Первый озарил Россию огнем просвещения - РИА Новости, 05.07.2022
Сергей Нарышкин: Петр Первый озарил Россию огнем просвещения
Председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин в своей речи на международном круглом столе "Создатель новой России" отметил огромный вклад... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T16:36
2022-07-05T16:36
2022-07-05T16:36
морская держава
морская держава
сергей нарышкин
россия
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин в своей речи на международном круглом столе "Создатель новой России" отметил огромный вклад Петра I в будущее страны, сообщается на сайте организации.Также, по словам Нарышкина, первостепенной задачей императора и настоящим делом его жизни стало обеспечение России выходом к морю, ведь наличие собственных торгового и военного флотов фактически было синонимом суверенитета."К концу петровского правления количество изменений во всех сферах жизни общества очевидно перешло в качество. Страна внутренне переродилась, став империей, впервые заявившей о своих правах на мировой арене", – сказал он.Нарышкин также добавил, что Петр Великий видел Россию могучим и суверенным государством, в равной степени принадлежащим и Западу, и Востоку. По его словам, император был мужественным человеком и дальновидным политиком, вместе с которым Россия бросила вызов одному из самых могущественных государств того времени – Османской империи, а затем и Швеции.
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морская держава, сергей нарышкин, россия, петр i
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин в своей речи на международном круглом столе "Создатель новой России" отметил огромный вклад Петра I в будущее страны, сообщается на сайте организации.
"Мы продолжаем отмечать 350-летие со дня рождения Петра Великого. И современники, и потомки сравнивали его с мифическим героем Прометеем, впервые озарившим нашу страну огнем просвещения, сделавшим ее по-настоящему могучей, сильной и суверенной державой", – отметил он.
Также, по словам Нарышкина, первостепенной задачей императора и настоящим делом его жизни стало обеспечение России выходом к морю, ведь наличие собственных торгового и военного флотов фактически было синонимом суверенитета.
"К концу петровского правления количество изменений во всех сферах жизни общества очевидно перешло в качество. Страна внутренне переродилась, став империей, впервые заявившей о своих правах на мировой арене", – сказал он.
Нарышкин также добавил, что Петр Великий видел Россию могучим и суверенным государством, в равной степени принадлежащим и Западу, и Востоку. По его словам, император был мужественным человеком и дальновидным политиком, вместе с которым Россия бросила вызов одному из самых могущественных государств того времени – Османской империи, а затем и Швеции.
"Многие принципы, заложенные Петром, сохраняют свое значение и сегодня. Наша страна по-прежнему не имеет права отказаться от своей ответственности за судьбу мира, не может согласиться на второстепенную роль в международных делах, уступить в борьбе за свои национальные интересы", – заключил он.