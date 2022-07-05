https://ria.ru/20220705/naemniki-1800331136.html
Шойгу заявил об уничтожении 170 наемников на Украине за десять дней
Шойгу заявил об уничтожении 170 наемников на Украине за десять дней - РИА Новости, 05.07.2022
Шойгу заявил об уничтожении 170 наемников на Украине за десять дней
За последние 10 дней в ходе специальной военной операции на Украине уничтожены 170 наемников, 99 отказались от участия в боевых действиях и покинули страну,... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T11:59
2022-07-05T11:59
2022-07-05T12:00
специальная военная операция на украине
украина
в мире
россия
сергей шойгу
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. За последние 10 дней в ходе специальной военной операции на Украине уничтожены 170 наемников, 99 отказались от участия в боевых действиях и покинули страну, сообщил во вторник министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на селекторном совещании в Минобороны России."В результате успешного наступления Российской армии и подразделений народных республик сократилось количество действующих в стране иностранных наемников и сотрудников частных военных компаний. За последние 10 дней 170 наемников уничтожены, 99 отказались от участия в боевых действиях и покинули территорию Украины", - сказал министр.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, в мире, россия, сергей шойгу, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
11:59 05.07.2022 (обновлено: 12:00 05.07.2022)
Шойгу заявил об уничтожении 170 наемников на Украине за десять дней
Шойгу: за десять дней были уничтожены 170 наемников, еще 99 сами покинули Украину
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. За последние 10 дней в ходе специальной военной операции на Украине уничтожены 170 наемников, 99 отказались от участия в боевых действиях и покинули страну, сообщил во вторник министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на селекторном совещании в Минобороны России.
"В результате успешного наступления Российской армии и подразделений народных республик сократилось количество действующих в стране иностранных наемников и сотрудников частных военных компаний. За последние 10 дней 170 наемников уничтожены, 99 отказались от участия в боевых действиях и покинули территорию Украины", - сказал министр.