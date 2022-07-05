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В музее МПГУ открылась выставка о подвиге учителя во время ВОВ - РИА Новости, 05.07.2022
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В музее МПГУ открылась выставка о подвиге учителя во время ВОВ
В музее МПГУ открылась выставка о подвиге учителя во время ВОВ - РИА Новости, 05.07.2022
В музее МПГУ открылась выставка о подвиге учителя во время ВОВ
Выставка о подвигах учителей на фронте и в тылу во время Великой Отечественной войны открылась во вторник в музее Московского педагогического государственного... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T20:54
2022-07-05T20:55
российская империя
московский педагогический государственный университет
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Выставка о подвигах учителей на фронте и в тылу во время Великой Отечественной войны открылась во вторник в музее Московского педагогического государственного университета (МПГУ), экспозиция приурочена к 150-летию образовательного учреждения.На выставке представлена история московского учительства сквозь призму 150-летней истории Московского педагогического государственного университета - от Московских высших женских курсов (МВЖК) и МГПИ имени В.И. Ленина до современного МПГУ.Один из центральных разделов экспозиции занимает инсталляция с письменным столом-секретером курсистки Московских высших женских курсов XIX в. Посетители выставки увидят канцелярские принадлежности периода Российской империи, диплом об окончании МВЖК, разнообразные технические средства обучения начала XX века.Многие из экспонатов, представленных на выставке, отражают ратный подвиг учителя на фронте и в тылу во время Великой Отечественной войны. В те годы тысячи студентов и работников "Ленинского" пединститута отправились защищать Родину. С именем вуза связаны имена прославленных летчиц-Героев Советского Союза и Российской Федерации Веры Белик и Александры Акимовой. Создатели выставки отмечают, что "документальные источники и вещественные музейные предметы периода Великой Отечественной войны станут яркими свидетельствами о роли учительства в приближении Великой Победы". В частности, учебные пособия, зачетные книжки, читательские билеты и тетради отразят работу образовательных учреждений в военное время.Отдельный раздел выставки рассказывает о деятельности МПГУ как федерального оператора реализации образовательно-просветительских мероприятий проекта "Без срока давности". Университет осуществляет организационное, научное и методическое сопровождение Всероссийских конкурсов сочинений, исследовательских проектов, а также Всероссийского фестиваля музеев, которые проводятся среди образовательных организаций, содействует в организации научно-практических форумов, посвященных актуальным проблемам сохранения исторической памяти о жертвах мирного населения в годы Великой Отечественной войны.
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РИА Новости
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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российская империя, московский педагогический государственный университет
20:54 05.07.2022 (обновлено: 20:55 05.07.2022)
 
В музее МПГУ открылась выставка о подвиге учителя во время ВОВ

В музее МПГУ открылась выставка о подвиге учителя во время Великой Отечественной войны

© РИА НовостиВыставка о подвигах учителей на фронте и в тылу во время Великой Отечественной войны в музее МПГУ
Выставка о подвигах учителей на фронте и в тылу во время Великой Отечественной войны в музее МПГУ - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
© РИА Новости
Выставка о подвигах учителей на фронте и в тылу во время Великой Отечественной войны в музее МПГУ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Выставка о подвигах учителей на фронте и в тылу во время Великой Отечественной войны открылась во вторник в музее Московского педагогического государственного университета (МПГУ), экспозиция приурочена к 150-летию образовательного учреждения.
На выставке представлена история московского учительства сквозь призму 150-летней истории Московского педагогического государственного университета - от Московских высших женских курсов (МВЖК) и МГПИ имени В.И. Ленина до современного МПГУ.
© РИА НовостиВыставка о подвигах учителей на фронте и в тылу во время Великой Отечественной войны в музее МПГУ
Выставка о подвигах учителей на фронте и в тылу во время Великой Отечественной войны в музее МПГУ - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
© РИА Новости
Выставка о подвигах учителей на фронте и в тылу во время Великой Отечественной войны в музее МПГУ
Один из центральных разделов экспозиции занимает инсталляция с письменным столом-секретером курсистки Московских высших женских курсов XIX в. Посетители выставки увидят канцелярские принадлежности периода Российской империи, диплом об окончании МВЖК, разнообразные технические средства обучения начала XX века.
Многие из экспонатов, представленных на выставке, отражают ратный подвиг учителя на фронте и в тылу во время Великой Отечественной войны. В те годы тысячи студентов и работников "Ленинского" пединститута отправились защищать Родину. С именем вуза связаны имена прославленных летчиц-Героев Советского Союза и Российской Федерации Веры Белик и Александры Акимовой. Создатели выставки отмечают, что "документальные источники и вещественные музейные предметы периода Великой Отечественной войны станут яркими свидетельствами о роли учительства в приближении Великой Победы". В частности, учебные пособия, зачетные книжки, читательские билеты и тетради отразят работу образовательных учреждений в военное время.
Отдельный раздел выставки рассказывает о деятельности МПГУ как федерального оператора реализации образовательно-просветительских мероприятий проекта "Без срока давности". Университет осуществляет организационное, научное и методическое сопровождение Всероссийских конкурсов сочинений, исследовательских проектов, а также Всероссийского фестиваля музеев, которые проводятся среди образовательных организаций, содействует в организации научно-практических форумов, посвященных актуальным проблемам сохранения исторической памяти о жертвах мирного населения в годы Великой Отечественной войны.
© РИА НовостиВыставка о подвигах учителей на фронте и в тылу во время Великой Отечественной войны в музее МПГУ
Выставка о подвигах учителей на фронте и в тылу во время Великой Отечественной войны в музее МПГУ - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
© РИА Новости
Выставка о подвигах учителей на фронте и в тылу во время Великой Отечественной войны в музее МПГУ
 
Российская империяМосковский педагогический государственный университет
 
 
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