https://ria.ru/20220705/mosvodostok-1800758832.html

Бригады Мосводостока дежурят на улицах города в связи с непогодой

Бригады Мосводостока дежурят на улицах города в связи с непогодой - РИА Новости, 06.07.2022

Бригады Мосводостока дежурят на улицах города в связи с непогодой

Бригады ГУП "Мосводосток" дежурят на улицах Москвы в связи с непогодой в городе, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-05T15:00

2022-07-05T15:00

2022-07-06T17:33

москва сегодня: мегаполис для жизни

мосводосток

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Бригады ГУП "Мосводосток" дежурят на улицах Москвы в связи с непогодой в городе, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."На улицах города дежурят бригады ГУП "Мосводосток". Под особым контролем – проезжая часть, дворовые территории, остановки общественного транспорта, участки понижения рельефа местности", - говорится в сообщении.Отмечается, что сообщить о временных скоплениях воды можно, позвонив в диспетчерские службы, оставив сообщение в аккаунте ГУП "Мосводосток" во "Вконтакте" или отметив канал предприятия в Telegram.Уточняется, что городские службы оперативно реагируют на все сообщения в соцсетях, публикации в Telergam-каналах и поступающие заявки.

https://ria.ru/20220705/groza-1800339151.html

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

мосводосток, городское хозяйство москвы