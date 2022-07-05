https://ria.ru/20220705/mosvodostok-1800758832.html
Бригады Мосводостока дежурят на улицах города в связи с непогодой
Бригады Мосводостока дежурят на улицах города в связи с непогодой - РИА Новости, 06.07.2022
Бригады Мосводостока дежурят на улицах города в связи с непогодой
Бригады ГУП "Мосводосток" дежурят на улицах Москвы в связи с непогодой в городе, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-05T15:00
2022-07-05T15:00
2022-07-06T17:33
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мосводосток
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Бригады ГУП "Мосводосток" дежурят на улицах Москвы в связи с непогодой в городе, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."На улицах города дежурят бригады ГУП "Мосводосток". Под особым контролем – проезжая часть, дворовые территории, остановки общественного транспорта, участки понижения рельефа местности", - говорится в сообщении.Отмечается, что сообщить о временных скоплениях воды можно, позвонив в диспетчерские службы, оставив сообщение в аккаунте ГУП "Мосводосток" во "Вконтакте" или отметив канал предприятия в Telegram.Уточняется, что городские службы оперативно реагируют на все сообщения в соцсетях, публикации в Telergam-каналах и поступающие заявки.
https://ria.ru/20220705/groza-1800339151.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мосводосток, городское хозяйство москвы
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Бригады ГУП "Мосводосток" дежурят на улицах Москвы в связи с непогодой в городе, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"На улицах города дежурят бригады ГУП "Мосводосток". Под особым контролем – проезжая часть, дворовые территории, остановки общественного транспорта, участки понижения рельефа местности", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сообщить о временных скоплениях воды можно, позвонив в диспетчерские службы, оставив сообщение в аккаунте ГУП "Мосводосток
" во "Вконтакте" или отметив канал предприятия в Telegram
.
Уточняется, что городские службы оперативно реагируют на все сообщения в соцсетях, публикации в Telergam-каналах и поступающие заявки.