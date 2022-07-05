https://ria.ru/20220705/most-1800460026.html

Глава Приморья попросил поддержать строительство моста в КНР

Глава Приморья попросил поддержать строительство моста в КНР - РИА Новости, 05.07.2022

Глава Приморья попросил поддержать строительство моста в КНР

Строительство нового моста необходимо на границе России и Китая в районе пункта пропуска "Полтавка", заявил губернатор Приморья Олег Кожемяко в Хабаровске на... РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T16:41

2022-07-05T16:41

2022-07-05T16:41

россия

приморский край

китай

экономика

олег кожемяко

николай патрушев

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ВЛАДИВОСТОК, 5 июл - РИА Новости. Строительство нового моста необходимо на границе России и Китая в районе пункта пропуска "Полтавка", заявил губернатор Приморья Олег Кожемяко в Хабаровске на совещании по обеспечению национальной безопасности на Дальнем Востоке под руководством секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева."Мост находится в предаварийном состоянии, подвергается подтапливанию во время тайфунов, и при неблагоприятном развитии ситуации автомобильное движение по нему будет прекращено. Выходом из сложившегося положения может быть строительство нового моста", - сообщил Кожемяко.Губернатор Приморья попросил поддержать на федеральном уровне обсуждение с китайской стороной продолжения строительства мостового перехода через реку Гранитная в районе пункта пропуска "Полтавка" и его финансирования за счет федеральных средств.По словам главы региона, которые приводятся в сообщении, китайская сторона строила часть мостового перехода со своего берега реки, а "на российском же участке работы не начинались".Патрушев, как говорится в сообщении, отметил, что результаты совещания "будут учтены при подготовке к оперативному совещанию Совета безопасности России".Ранее сообщалось, что правительство РФ в 2018 году одобрило проект соглашения о строительстве и эксплуатации нового моста на границе с Китаем в Приморском крае в связи с реконструкцией уже существующего.

https://ria.ru/20220705/kontrol-1800296246.html

россия

приморский край

китай

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, приморский край, китай, экономика, олег кожемяко, николай патрушев