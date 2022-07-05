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В Москве может выпасть до 50 миллиметров осадков, заявил синоптик - РИА Новости, 05.07.2022
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В Москве может выпасть до 50 миллиметров осадков, заявил синоптик
В Москве может выпасть до 50 миллиметров осадков, заявил синоптик - РИА Новости, 05.07.2022
В Москве может выпасть до 50 миллиметров осадков, заявил синоптик
Около 45-50 миллиметров осадков может выпасть в ближайшие часы в Москве, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T16:58
2022-07-05T16:59
москва
общество
погода
центр "фобос"
евгений тишковец
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Около 45-50 миллиметров осадков может выпасть в ближайшие часы в Москве, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."В Москве за ближайшие часы может пролиться до 45-50 миллиметров осадков или 5 ведер дождевой воды на метр квадратный московских улиц. В тоннелях и низинных формах рельефа вероятны подтопления. Гроза, диаметр града 2-3 сантиметра", - рассказал Тишковец.Синоптик отметил, что ожидаются шквалистые усиления ветра до 15-20 метров в секунду, а также подход к городу кучево-дождевых облаков до 13 километров.Ранее москвичей попросили быть внимательными на дорогах из-за непогоды, а также предупредили о локальных задержках движения трамваев и автобусов.
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москва, общество, погода, центр "фобос", евгений тишковец
16:58 05.07.2022 (обновлено: 16:59 05.07.2022)
 
В Москве может выпасть до 50 миллиметров осадков, заявил синоптик

Синоптик Тишковец: в Москве в ближайшие часы может выпасть около 45-50 миллиметров осадков

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкДождь в Москве
Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Около 45-50 миллиметров осадков может выпасть в ближайшие часы в Москве, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Москве за ближайшие часы может пролиться до 45-50 миллиметров осадков или 5 ведер дождевой воды на метр квадратный московских улиц. В тоннелях и низинных формах рельефа вероятны подтопления. Гроза, диаметр града 2-3 сантиметра", - рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, что ожидаются шквалистые усиления ветра до 15-20 метров в секунду, а также подход к городу кучево-дождевых облаков до 13 километров.
Ранее москвичей попросили быть внимательными на дорогах из-за непогоды, а также предупредили о локальных задержках движения трамваев и автобусов.
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