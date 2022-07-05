https://ria.ru/20220705/moskva-1800467035.html

В Москве может выпасть до 50 миллиметров осадков, заявил синоптик

В Москве может выпасть до 50 миллиметров осадков, заявил синоптик - РИА Новости, 05.07.2022

В Москве может выпасть до 50 миллиметров осадков, заявил синоптик

Около 45-50 миллиметров осадков может выпасть в ближайшие часы в Москве, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T16:58

2022-07-05T16:58

2022-07-05T16:59

москва

общество

погода

центр "фобос"

евгений тишковец

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Около 45-50 миллиметров осадков может выпасть в ближайшие часы в Москве, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."В Москве за ближайшие часы может пролиться до 45-50 миллиметров осадков или 5 ведер дождевой воды на метр квадратный московских улиц. В тоннелях и низинных формах рельефа вероятны подтопления. Гроза, диаметр града 2-3 сантиметра", - рассказал Тишковец.Синоптик отметил, что ожидаются шквалистые усиления ветра до 15-20 метров в секунду, а также подход к городу кучево-дождевых облаков до 13 километров.Ранее москвичей попросили быть внимательными на дорогах из-за непогоды, а также предупредили о локальных задержках движения трамваев и автобусов.

https://ria.ru/20220705/moskva-1800376165.html

москва

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, общество, погода, центр "фобос", евгений тишковец