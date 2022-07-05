https://ria.ru/20220705/moskva-1800376165.html

Горслужбы Москвы переведены на усиленный режим работы

Горслужбы Москвы переведены на усиленный режим работы - РИА Новости, 05.07.2022

Горслужбы Москвы переведены на усиленный режим работы

Городские службы Москвы переведены на усиленный режим работы из-за ожидаемой непогоды, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T13:30

2022-07-05T13:30

2022-07-05T13:30

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москва

мосводосток

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Городские службы Москвы переведены на усиленный режим работы из-за ожидаемой непогоды, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Согласно прогнозам синоптиков, сегодня погода резко ухудшится. Ожидается дождь, порывы ветра местами могут достигать 22 метров в секунду. В связи с неблагоприятным прогнозом принято решение перевести все городские службы на усиленный режим работы. На круглосуточном дежурстве находятся 1,5 тысячи аварийных бригад инженерных компаний и префектур административных округов. Они готовы оперативно выехать в случае повреждения линий электропередачи, падения деревьев и других инцидентов, связанных с погодными условиями", – рассказал Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы.Кроме того, отмечается, что под особым контролем – объекты жизнеобеспечения и топливно-энергетического хозяйства. Также приняты необходимые меры по защите от порывов ветра сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, строящихся объектов. К устранению возможных временных скоплений воды готовы бригады ГУП "Мосводосток".В сообщении москвичей и жителей столицы попросили в непогоду быть предельно внимательными на улице, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

https://ria.ru/20220705/prichaly-1800283959.html

москва

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, мосводосток, городское хозяйство москвы