Горслужбы Москвы переведены на усиленный режим работы
Вид с крыши дома-книжки на Новом Арбате
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Городские службы Москвы переведены на усиленный режим работы из-за ожидаемой непогоды, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Согласно прогнозам синоптиков, сегодня погода резко ухудшится. Ожидается дождь, порывы ветра местами могут достигать 22 метров в секунду. В связи с неблагоприятным прогнозом принято решение перевести все городские службы на усиленный режим работы. На круглосуточном дежурстве находятся 1,5 тысячи аварийных бригад инженерных компаний и префектур административных округов. Они готовы оперативно выехать в случае повреждения линий электропередачи, падения деревьев и других инцидентов, связанных с погодными условиями", – рассказал Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы.
Кроме того, отмечается, что под особым контролем – объекты жизнеобеспечения и топливно-энергетического хозяйства. Также приняты необходимые меры по защите от порывов ветра сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, строящихся объектов. К устранению возможных временных скоплений воды готовы бригады ГУП "Мосводосток".
В сообщении москвичей и жителей столицы попросили в непогоду быть предельно внимательными на улице, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.