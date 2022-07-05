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Горслужбы Москвы переведены на усиленный режим работы - РИА Новости, 05.07.2022
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Горслужбы Москвы переведены на усиленный режим работы
Горслужбы Москвы переведены на усиленный режим работы - РИА Новости, 05.07.2022
Горслужбы Москвы переведены на усиленный режим работы
Городские службы Москвы переведены на усиленный режим работы из-за ожидаемой непогоды, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T13:30
2022-07-05T13:30
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
мосводосток
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Городские службы Москвы переведены на усиленный режим работы из-за ожидаемой непогоды, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Согласно прогнозам синоптиков, сегодня погода резко ухудшится. Ожидается дождь, порывы ветра местами могут достигать 22 метров в секунду. В связи с неблагоприятным прогнозом принято решение перевести все городские службы на усиленный режим работы. На круглосуточном дежурстве находятся 1,5 тысячи аварийных бригад инженерных компаний и префектур административных округов. Они готовы оперативно выехать в случае повреждения линий электропередачи, падения деревьев и других инцидентов, связанных с погодными условиями", – рассказал Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы.Кроме того, отмечается, что под особым контролем – объекты жизнеобеспечения и топливно-энергетического хозяйства. Также приняты необходимые меры по защите от порывов ветра сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, строящихся объектов. К устранению возможных временных скоплений воды готовы бригады ГУП "Мосводосток".В сообщении москвичей и жителей столицы попросили в непогоду быть предельно внимательными на улице, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.
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москва, мосводосток, городское хозяйство москвы
13:30 05.07.2022
 

Горслужбы Москвы переведены на усиленный режим работы

© РИА Новости / Максим БлиновВид с крыши дома-книжки на Новом Арбате
Вид с крыши дома-книжки на Новом Арбате - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Вид с крыши дома-книжки на Новом Арбате
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Городские службы Москвы переведены на усиленный режим работы из-за ожидаемой непогоды, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Согласно прогнозам синоптиков, сегодня погода резко ухудшится. Ожидается дождь, порывы ветра местами могут достигать 22 метров в секунду. В связи с неблагоприятным прогнозом принято решение перевести все городские службы на усиленный режим работы. На круглосуточном дежурстве находятся 1,5 тысячи аварийных бригад инженерных компаний и префектур административных округов. Они готовы оперативно выехать в случае повреждения линий электропередачи, падения деревьев и других инцидентов, связанных с погодными условиями", – рассказал Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы.
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Кроме того, отмечается, что под особым контролем – объекты жизнеобеспечения и топливно-энергетического хозяйства. Также приняты необходимые меры по защите от порывов ветра сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, строящихся объектов. К устранению возможных временных скоплений воды готовы бригады ГУП "Мосводосток".
В сообщении москвичей и жителей столицы попросили в непогоду быть предельно внимательными на улице, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваМосводостокГородское хозяйство Москвы
 
 
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