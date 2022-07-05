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Обрабатывающие предприятия инвестировали в Москву более 30 млрд рублей - РИА Новости, 05.07.2022
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
https://ria.ru/20220705/moskva-1800328500.html
Обрабатывающие предприятия инвестировали в Москву более 30 млрд рублей
Обрабатывающие предприятия инвестировали в Москву более 30 млрд рублей - РИА Новости, 05.07.2022
Обрабатывающие предприятия инвестировали в Москву более 30 млрд рублей
Предприятия обрабатывающей промышленности за первый квартал этого года инвестировали в экономику Москвы почти 31 миллиард рублей, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T11:54
2022-07-05T11:54
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
владислав овчинский
экономика
москва
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Предприятия обрабатывающей промышленности за первый квартал этого года инвестировали в экономику Москвы почти 31 миллиард рублей, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП)."В первом квартале этого года вложения обрабатывающих промышленных компаний в городскую экономику составили почти 31 миллиард рублей, что на треть превышает показатели аналогичного периода предыдущего года. Рост инвестиций от промышленного сектора мы наблюдаем в течение продолжительного времени: столичные предприятия развиваются, создают новую продукцию и площадки для работы высококвалифицированных специалистов", – сказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, слова которого приводятся в сообщении.Вице-мэр отметил, что такие темпы развития стали возможны благодаря налоговым и неналоговым льготам, мерам финансовой поддержки для инвесторов. Например, предоставлению предпринимателям в аренду на пять лет земельных участков в рамках масштабных инвестиционных проектов. С марта они передаются по льготной ставке — один рубль в год.По словам руководителя ДИПП Владислава Овчинского, активно развивается и механизм заключения офсетных контрактов."На днях был подписан федеральный закон, упрощающий требования к заключению офсетов, в том числе в 10 раз снижающий минимальный объем инвестиций. Кроме того, появилась возможность подписывать договоры совместно с двумя или более субъектами РФ. В случае заключения межрегионального контракта минимальный объем инвестиций составит 400 миллионов рублей, а для закупок, проводимых в 2022-2023 годах, порог снижен также до 100 миллионов рублей. В настоящее время столица активно прорабатывает свыше 10 новых договоров в сфере фармацевтики, транспорта, ЖКХ, а также производства медицинских изделий", – сказал Овчинский.
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владислав овчинский, экономика, москва
11:54 05.07.2022
 

Обрабатывающие предприятия инвестировали в Москву более 30 млрд рублей

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Предприятия обрабатывающей промышленности за первый квартал этого года инвестировали в экономику Москвы почти 31 миллиард рублей, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
"В первом квартале этого года вложения обрабатывающих промышленных компаний в городскую экономику составили почти 31 миллиард рублей, что на треть превышает показатели аналогичного периода предыдущего года. Рост инвестиций от промышленного сектора мы наблюдаем в течение продолжительного времени: столичные предприятия развиваются, создают новую продукцию и площадки для работы высококвалифицированных специалистов", – сказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, слова которого приводятся в сообщении.
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27 июня, 13:52Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
В Москве открылся центр разработки биотехнологических лекарств
Вице-мэр отметил, что такие темпы развития стали возможны благодаря налоговым и неналоговым льготам, мерам финансовой поддержки для инвесторов. Например, предоставлению предпринимателям в аренду на пять лет земельных участков в рамках масштабных инвестиционных проектов. С марта они передаются по льготной ставке — один рубль в год.
По словам руководителя ДИПП Владислава Овчинского, активно развивается и механизм заключения офсетных контрактов.
"На днях был подписан федеральный закон, упрощающий требования к заключению офсетов, в том числе в 10 раз снижающий минимальный объем инвестиций. Кроме того, появилась возможность подписывать договоры совместно с двумя или более субъектами РФ. В случае заключения межрегионального контракта минимальный объем инвестиций составит 400 миллионов рублей, а для закупок, проводимых в 2022-2023 годах, порог снижен также до 100 миллионов рублей. В настоящее время столица активно прорабатывает свыше 10 новых договоров в сфере фармацевтики, транспорта, ЖКХ, а также производства медицинских изделий", – сказал Овчинский.
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыВладислав ОвчинскийЭкономикаМосква
 
 
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