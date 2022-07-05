Обрабатывающие предприятия инвестировали в Москву более 30 млрд рублей
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Предприятия обрабатывающей промышленности за первый квартал этого года инвестировали в экономику Москвы почти 31 миллиард рублей, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
"В первом квартале этого года вложения обрабатывающих промышленных компаний в городскую экономику составили почти 31 миллиард рублей, что на треть превышает показатели аналогичного периода предыдущего года. Рост инвестиций от промышленного сектора мы наблюдаем в течение продолжительного времени: столичные предприятия развиваются, создают новую продукцию и площадки для работы высококвалифицированных специалистов", – сказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, слова которого приводятся в сообщении.
Вице-мэр отметил, что такие темпы развития стали возможны благодаря налоговым и неналоговым льготам, мерам финансовой поддержки для инвесторов. Например, предоставлению предпринимателям в аренду на пять лет земельных участков в рамках масштабных инвестиционных проектов. С марта они передаются по льготной ставке — один рубль в год.
По словам руководителя ДИПП Владислава Овчинского, активно развивается и механизм заключения офсетных контрактов.
"На днях был подписан федеральный закон, упрощающий требования к заключению офсетов, в том числе в 10 раз снижающий минимальный объем инвестиций. Кроме того, появилась возможность подписывать договоры совместно с двумя или более субъектами РФ. В случае заключения межрегионального контракта минимальный объем инвестиций составит 400 миллионов рублей, а для закупок, проводимых в 2022-2023 годах, порог снижен также до 100 миллионов рублей. В настоящее время столица активно прорабатывает свыше 10 новых договоров в сфере фармацевтики, транспорта, ЖКХ, а также производства медицинских изделий", – сказал Овчинский.