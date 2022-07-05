14:51 05.07.2022 (обновлено: 15:09 05.07.2022)
Путин назвал ситуацию с финансами в Мордовии непростой
Путин заявил, что ситуация в Мордовии стабильная, однако есть проблемы с финансами
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и глава Республики Мордовия Артем Здунов во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и глава Республики Мордовия Артем Здунов во время встречи
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что ситуация в Мордовии сегодня стабильная, растет ВВП, а также промышленное и сельскохозяйственное производство, однако снизился объем инвестиций в основной капитал и ситуация с финансами "пока непростая".
Президент во вторник провел рабочую встречу с главой Мордовии Артемом Здуновым. Руководитель региона доложил о социально-экономической обстановке в республике.
"Посмотрел данные по республике. В целом, у вас ситуация удовлетворительная, стабильная: ВВП растет, промышленное производство, сельхозпроизводство растет, стройка. Правда, несколько снизился объем инвестиций в основной капитал", - сказал Путин в ходе встречи.
"С учетом вопросов в области демографии - это неплохо", - отреагировал Путин.
Глава региона также отметил, что президент давал поручение "разобраться с финансами в республике".
"Я понимаю, это досталось вам в наследство, но ситуация пока непростая", - сказал на это глава государства.