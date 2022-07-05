https://ria.ru/20220705/mordoviya-1800404919.html

Путин назвал ситуацию с финансами в Мордовии непростой

Путин назвал ситуацию с финансами в Мордовии непростой - РИА Новости, 05.07.2022

Путин назвал ситуацию с финансами в Мордовии непростой

Президент РФ Владимир Путин заявил, что ситуация в Мордовии сегодня стабильная, растет ВВП, а также промышленное и сельскохозяйственное производство, однако... РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T14:51

2022-07-05T14:51

2022-07-05T15:09

экономика

артем здунов

донбасс

луганск

мариуполь

республика мордовия

владимир путин

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что ситуация в Мордовии сегодня стабильная, растет ВВП, а также промышленное и сельскохозяйственное производство, однако снизился объем инвестиций в основной капитал и ситуация с финансами "пока непростая".Президент во вторник провел рабочую встречу с главой Мордовии Артемом Здуновым. Руководитель региона доложил о социально-экономической обстановке в республике.Здунов также доложил, что многие из молодых людей, которые прибыли в регион из Донбасса, Луганска и Мариуполя, собираются остаться, в том числе на учебу, и власти Мордовии это всячески поддерживают."С учетом вопросов в области демографии - это неплохо", - отреагировал Путин.Глава региона также отметил, что президент давал поручение "разобраться с финансами в республике"."Я понимаю, это досталось вам в наследство, но ситуация пока непростая", - сказал на это глава государства.

https://ria.ru/20220705/korm-1800396175.html

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мариуполь

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Евгения Нефедова

экономика, артем здунов, донбасс, луганск, мариуполь, республика мордовия, владимир путин