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Путин назвал ситуацию с финансами в Мордовии непростой - РИА Новости, 05.07.2022
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Путин назвал ситуацию с финансами в Мордовии непростой
Путин назвал ситуацию с финансами в Мордовии непростой - РИА Новости, 05.07.2022
Путин назвал ситуацию с финансами в Мордовии непростой
Президент РФ Владимир Путин заявил, что ситуация в Мордовии сегодня стабильная, растет ВВП, а также промышленное и сельскохозяйственное производство, однако... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T14:51
2022-07-05T15:09
экономика
артем здунов
донбасс
луганск
мариуполь
республика мордовия
владимир путин
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что ситуация в Мордовии сегодня стабильная, растет ВВП, а также промышленное и сельскохозяйственное производство, однако снизился объем инвестиций в основной капитал и ситуация с финансами "пока непростая".Президент во вторник провел рабочую встречу с главой Мордовии Артемом Здуновым. Руководитель региона доложил о социально-экономической обстановке в республике.Здунов также доложил, что многие из молодых людей, которые прибыли в регион из Донбасса, Луганска и Мариуполя, собираются остаться, в том числе на учебу, и власти Мордовии это всячески поддерживают."С учетом вопросов в области демографии - это неплохо", - отреагировал Путин.Глава региона также отметил, что президент давал поручение "разобраться с финансами в республике"."Я понимаю, это досталось вам в наследство, но ситуация пока непростая", - сказал на это глава государства.
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экономика, артем здунов, донбасс, луганск, мариуполь, республика мордовия, владимир путин
14:51 05.07.2022 (обновлено: 15:09 05.07.2022)
 
Путин назвал ситуацию с финансами в Мордовии непростой

Путин заявил, что ситуация в Мордовии стабильная, однако есть проблемы с финансами

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и глава Республики Мордовия Артем Здунов во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и глава Республики Мордовия Артем Здунов во время встречи - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин и глава Республики Мордовия Артем Здунов во время встречи
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что ситуация в Мордовии сегодня стабильная, растет ВВП, а также промышленное и сельскохозяйственное производство, однако снизился объем инвестиций в основной капитал и ситуация с финансами "пока непростая".
Президент во вторник провел рабочую встречу с главой Мордовии Артемом Здуновым. Руководитель региона доложил о социально-экономической обстановке в республике.
"Посмотрел данные по республике. В целом, у вас ситуация удовлетворительная, стабильная: ВВП растет, промышленное производство, сельхозпроизводство растет, стройка. Правда, несколько снизился объем инвестиций в основной капитал", - сказал Путин в ходе встречи.
Здунов также доложил, что многие из молодых людей, которые прибыли в регион из Донбасса, Луганска и Мариуполя, собираются остаться, в том числе на учебу, и власти Мордовии это всячески поддерживают.
"С учетом вопросов в области демографии - это неплохо", - отреагировал Путин.
Глава региона также отметил, что президент давал поручение "разобраться с финансами в республике".
"Я понимаю, это досталось вам в наследство, но ситуация пока непростая", - сказал на это глава государства.
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ЭкономикаАртем ЗдуновДонбассЛуганскМариупольРеспублика МордовияВладимир Путин
 
 
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