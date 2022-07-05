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Жителей Запорожской области временно освободят от мобилизации - РИА Новости, 05.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220705/mobilizatsiya-1800387869.html
Жителей Запорожской области временно освободят от мобилизации
Жителей Запорожской области временно освободят от мобилизации - РИА Новости, 05.07.2022
Жителей Запорожской области временно освободят от мобилизации
Жители Запорожской области не будут подлежать призыву в случаях с чрезвычайными обстоятельствами в течение пяти лет, сообщил глава ВГА региона Евгений Балицкий. РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T14:04
2022-07-05T14:09
специальная военная операция на украине
в мире
украина
запорожская область
евгений балицкий
россия
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости. Жители Запорожской области не будут подлежать призыву в случаях с чрезвычайными обстоятельствами в течение пяти лет, сообщил глава ВГА региона Евгений Балицкий."В течение пяти лет жители нашей области не будут подлежать призыву в случаях с чрезвычайными обстоятельствами", - говорится в сообщении Балицкого в Telegram-канале. "Военно-гражданская администрация никого не призывает и не мобилизует и не будет этого делать. Наши жители не будут подлежать мобилизации по меньшей мере пять лет", – добавил он.
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запорожская область
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в мире, украина, запорожская область, евгений балицкий, россия, ситуация в днр и лнр
14:04 05.07.2022 (обновлено: 14:09 05.07.2022)
 
Жителей Запорожской области временно освободят от мобилизации

Жители освобожденных территорий Запорожья временно не будут подлежать мобилизации

© РИА Новости / Алексей МайшевРоссийский военнослужащий на улице Мелитополя
Российский военнослужащий на улице Мелитополя - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Российский военнослужащий на улице Мелитополя. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости. Жители Запорожской области не будут подлежать призыву в случаях с чрезвычайными обстоятельствами в течение пяти лет, сообщил глава ВГА региона Евгений Балицкий.
"В течение пяти лет жители нашей области не будут подлежать призыву в случаях с чрезвычайными обстоятельствами", - говорится в сообщении Балицкого в Telegram-канале. "Военно-гражданская администрация никого не призывает и не мобилизует и не будет этого делать. Наши жители не будут подлежать мобилизации по меньшей мере пять лет", – добавил он.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЗапорожская областьЕвгений БалицкийРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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