https://ria.ru/20220705/mobilizatsiya-1800387869.html

Жителей Запорожской области временно освободят от мобилизации

Жителей Запорожской области временно освободят от мобилизации - РИА Новости, 05.07.2022

Жителей Запорожской области временно освободят от мобилизации

Жители Запорожской области не будут подлежать призыву в случаях с чрезвычайными обстоятельствами в течение пяти лет, сообщил глава ВГА региона Евгений Балицкий. РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T14:04

2022-07-05T14:04

2022-07-05T14:09

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости. Жители Запорожской области не будут подлежать призыву в случаях с чрезвычайными обстоятельствами в течение пяти лет, сообщил глава ВГА региона Евгений Балицкий."В течение пяти лет жители нашей области не будут подлежать призыву в случаях с чрезвычайными обстоятельствами", - говорится в сообщении Балицкого в Telegram-канале. "Военно-гражданская администрация никого не призывает и не мобилизует и не будет этого делать. Наши жители не будут подлежать мобилизации по меньшей мере пять лет", – добавил он.

https://ria.ru/20220705/aes-1800303774.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

в мире, украина, запорожская область, евгений балицкий, россия, ситуация в днр и лнр