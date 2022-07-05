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При подрыве автомобиля на мине в Мали погибли два миротворца ООН
При подрыве автомобиля на мине в Мали погибли два миротворца ООН - РИА Новости, 05.07.2022
При подрыве автомобиля на мине в Мали погибли два миротворца ООН
Два миротворца ООН погибли, еще пятеро получили ранения при подрыве автомобиля на мине на севере Мали, сообщает миротворческая миссия ООН в стране (МИНУСМА). РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T19:10
2022-07-05T19:10
2022-07-05T19:10
в мире
муаммар каддафи
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ООН, 5 июл - РИА Новости. Два миротворца ООН погибли, еще пятеро получили ранения при подрыве автомобиля на мине на севере Мали, сообщает миротворческая миссия ООН в стране (МИНУСМА)."Сегодня утром бронемашина из колонны тылового обеспечения МИНУСМА подорвалась на мине на направлении Тессалит-Гао. По первым данным, в результате этой атаки двое миротворцев скончались от полученных ранений, еще пятеро получили серьезные ранения", - говорится в заявлении миссии.В МИНУСМА осудили эту атаку, отметив, что она может являться военным преступлением в рамках международного права.Вооруженный конфликт в Мали между правительственными войсками и боевиками различных группировок сепаратистов и исламистов начался в 2012 году. Ситуация в стране обострилась из-за обстановки в Ливии после свержения Муаммара Каддафи. Для сдерживания противостояния в Мали была развернута миротворческая миссия ООН, которая регулярно подвергается нападениям со стороны боевиков.
https://ria.ru/20220701/takuba-1799528982.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, муаммар каддафи, мали, ливия, оон, минусма
При подрыве автомобиля на мине в Мали погибли два миротворца ООН
МИНУСМА: два миротворца ООН погибли и пятеро пострадали при подрыве машины на мине в Мали