19:43 05.07.2022 (обновлено: 20:02 05.07.2022)
В Минске будут судить россиянина, прыгавшего через Вечный огонь
В Белоруссии будут судить прыгавшего для фото через Вечный огонь россиянина
Вечный огонь. Архивное фото
МИНСК, 5 июл – РИА Новости. Гражданин России предстанет в Белоруссии перед судом по делу о хулиганстве за то, что ради фотографий прыгал через Вечный огонь на площади Победы в Минске, сообщило агентство "Минск-Новости".
"На рассмотрение в суд направлено уголовное дело в отношении 35-летнего иностранца, которого обвиняют в хулиганстве… До вынесения приговора иностранец будет находиться под стражей в следственном изоляторе", - говорится в сообщении со ссылкой на прокуратуру Партизанского района Минска.
По данным издания, россиянин часто бывал в Белоруссии по рабочим вопросам, во время одной из поездок решил с другом прогуляться по городу и сделать памятные снимки на фоне монумента Победы. "Один из мужчин ничего лучше не придумал, как попросить друга запечатлеть его в прыжке через Вечный огонь. Сделав несколько фотографий, они уехали восвояси", - говорится в сообщении. Поясняется, что о происходившем в милицию сообщили очевидцы, и в ходе очередной командировки мужчину задержали.
"Обвиняемый ранее не судим, работает менеджером в частной российской компании, на иждивении имеет двоих малолетних детей. Ему предъявлено обвинение в умышленных действиях, грубо нарушающих общественный порядок и выражающих явное неуважение к обществу, отличающихся по своему содержанию исключительным цинизмом, то есть в совершении преступления, предусмотренного статьей "Хулиганство" уголовного кодекса Республики Беларусь. Свою вину он признал, раскаялся. За содеянное гражданину может грозить наказание вплоть до 3 лет лишения свободы", - приводит агентство слова старшего помощника прокурора Партизанского района Виктора Шубича.
В сообщении также говорится, что обвиняемый — выпускник военного вуза, некоторое время даже служил, его супруга работает психологом в одном из военных училищ, а бабушка участвовала в Великой Отечественной войне.