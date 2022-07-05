https://ria.ru/20220705/minoborony-1800308912.html

ВКС нанесли удар по пункту дислокации иностранных наемников под Николаевом

ВКС нанесли удар по пункту дислокации иностранных наемников под Николаевом - РИА Новости, 05.07.2022

ВКС нанесли удар по пункту дислокации иностранных наемников под Николаевом

Российские военно-космические силы нанесли удар по временному расположению иностранных наемников на Украине, сообщило Минобороны в сводке от 5 июля. РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T11:20

2022-07-05T11:20

2022-07-05T12:20

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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харьковская область

харьков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Российские военно-космические силы нанесли удар по временному расположению иностранных наемников на Украине, сообщило Минобороны в сводке от 5 июля.Кроме того, в Харькове уничтожено до 150 украинских военнослужащих и 12 единиц военной техники 93-й механизированной бригады ВСУ.Всего за сутки авиация, ракетные войска и артиллерия поразили: три пункта управления ВСУ, два склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения, одну радиолокационную станцию ЗРК С-300, а также живую силу и военную технику ВСУ в 63 районах.Как добавили в оборонном ведомстве, в воздушном бою в Херсонской области российский истребитель сбил украинский Су-25. Кроме того, средства ПВО уничтожили три беспилотника ВСУ, три ракеты "Точка-У", восемь снарядов РСЗО.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Конечная цель операции, по словам президента, — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России. Путин подчеркнул, что спецоперация идет по плану, подгонять ее под какие-то сроки неправильно, российские войска достигают поставленных целей.

https://ria.ru/20220705/spetsoperatsiya-1800316940.html

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Екатерина Зайцева

вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, николаевская область, харьковская область, харьков, вооруженные силы украины