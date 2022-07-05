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ВКС нанесли удар по пункту дислокации иностранных наемников под Николаевом - РИА Новости, 05.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220705/minoborony-1800308912.html
ВКС нанесли удар по пункту дислокации иностранных наемников под Николаевом
ВКС нанесли удар по пункту дислокации иностранных наемников под Николаевом - РИА Новости, 05.07.2022
ВКС нанесли удар по пункту дислокации иностранных наемников под Николаевом
Российские военно-космические силы нанесли удар по временному расположению иностранных наемников на Украине, сообщило Минобороны в сводке от 5 июля. РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T11:20
2022-07-05T12:20
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
николаевская область
харьковская область
харьков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Российские военно-космические силы нанесли удар по временному расположению иностранных наемников на Украине, сообщило Минобороны в сводке от 5 июля.Кроме того, в Харькове уничтожено до 150 украинских военнослужащих и 12 единиц военной техники 93-й механизированной бригады ВСУ.Всего за сутки авиация, ракетные войска и артиллерия поразили: три пункта управления ВСУ, два склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения, одну радиолокационную станцию ЗРК С-300, а также живую силу и военную технику ВСУ в 63 районах.Как добавили в оборонном ведомстве, в воздушном бою в Херсонской области российский истребитель сбил украинский Су-25. Кроме того, средства ПВО уничтожили три беспилотника ВСУ, три ракеты "Точка-У", восемь снарядов РСЗО.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Конечная цель операции, по словам президента, — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России. Путин подчеркнул, что спецоперация идет по плану, подгонять ее под какие-то сроки неправильно, российские войска достигают поставленных целей.
https://ria.ru/20220705/spetsoperatsiya-1800316940.html
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николаевская область
харьковская область
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вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, николаевская область, харьковская область, харьков, вооруженные силы украины
11:20 05.07.2022 (обновлено: 12:20 05.07.2022)
 
ВКС нанесли удар по пункту дислокации иностранных наемников под Николаевом

Минобороны сообщило об ударе по пункту дислокации наемников под Николаевом на Украине

© РИА НовостиМногоцелевые истребители Су-35 ВКС России, задействованные в специальной военной операции, на аэродроме базирования
Многоцелевые истребители Су-35 ВКС России, задействованные в специальной военной операции, на аэродроме базирования - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
© РИА Новости
Многоцелевые истребители Су-35 ВКС России, задействованные в специальной военной операции, на аэродроме базирования. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Российские военно-космические силы нанесли удар по временному расположению иностранных наемников на Украине, сообщило Минобороны в сводке от 5 июля.
"За сутки высокоточным оружием поражены два пункта управления в районах населенных пунктов Звановка и Ивано-Дарьевка Донецкой Народной Республики, четыре склада с боеприпасами и ракетно-артиллерийским вооружением в районе Красное Харьковской области, а также живая сила и военная техника ВСУ в 18 районах, в том числе пункт временной дислокации иностранных наемников в районе населенного пункта Лиманы Николаевской области", — говорится в документе.
Кроме того, в Харькове уничтожено до 150 украинских военнослужащих и 12 единиц военной техники 93-й механизированной бригады ВСУ.
Всего за сутки авиация, ракетные войска и артиллерия поразили: три пункта управления ВСУ, два склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения, одну радиолокационную станцию ЗРК С-300, а также живую силу и военную технику ВСУ в 63 районах.
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Как добавили в оборонном ведомстве, в воздушном бою в Херсонской области российский истребитель сбил украинский Су-25. Кроме того, средства ПВО уничтожили три беспилотника ВСУ, три ракеты "Точка-У", восемь снарядов РСЗО.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Конечная цель операции, по словам президента, — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России. Путин подчеркнул, что спецоперация идет по плану, подгонять ее под какие-то сроки неправильно, российские войска достигают поставленных целей.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)БезопасностьНиколаевская областьХарьковская областьХарьковВооруженные силы Украины
 
 
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