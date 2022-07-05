11:20 05.07.2022 (обновлено: 12:20 05.07.2022)
ВКС нанесли удар по пункту дислокации иностранных наемников под Николаевом
Минобороны сообщило об ударе по пункту дислокации наемников под Николаевом на Украине
© РИА НовостиМногоцелевые истребители Су-35 ВКС России, задействованные в специальной военной операции, на аэродроме базирования
Многоцелевые истребители Су-35 ВКС России, задействованные в специальной военной операции, на аэродроме базирования. Архивное фото
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Российские военно-космические силы нанесли удар по временному расположению иностранных наемников на Украине, сообщило Минобороны в сводке от 5 июля.
"За сутки высокоточным оружием поражены два пункта управления в районах населенных пунктов Звановка и Ивано-Дарьевка Донецкой Народной Республики, четыре склада с боеприпасами и ракетно-артиллерийским вооружением в районе Красное Харьковской области, а также живая сила и военная техника ВСУ в 18 районах, в том числе пункт временной дислокации иностранных наемников в районе населенного пункта Лиманы Николаевской области", — говорится в документе.
Всего за сутки авиация, ракетные войска и артиллерия поразили: три пункта управления ВСУ, два склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения, одну радиолокационную станцию ЗРК С-300, а также живую силу и военную технику ВСУ в 63 районах.
Как добавили в оборонном ведомстве, в воздушном бою в Херсонской области российский истребитель сбил украинский Су-25. Кроме того, средства ПВО уничтожили три беспилотника ВСУ, три ракеты "Точка-У", восемь снарядов РСЗО.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Конечная цель операции, по словам президента, — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России. Путин подчеркнул, что спецоперация идет по плану, подгонять ее под какие-то сроки неправильно, российские войска достигают поставленных целей.