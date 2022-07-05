https://ria.ru/20220705/mid-1800483730.html

В МИД обвинили США в желании поддерживать холодную войну с Россией

В МИД обвинили США в желании поддерживать холодную войну с Россией - РИА Новости, 05.07.2022

В МИД обвинили США в желании поддерживать холодную войну с Россией

США воссоздают противостояние времен холодной войны, используя НАТО как инструмент для реализации собственных геополитических планов, заявил заместитель... РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T17:44

2022-07-05T17:44

2022-07-05T18:29

в мире

россия

сша

вашингтон (штат)

нато

владимир путин

сергей лавров

украина

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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. США воссоздают противостояние времен холодной войны, используя НАТО как инструмент для реализации собственных геополитических планов, заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко в интервью газете "Аргументы и факты".Дипломат обратил внимание на то, что Россия, в отличие от западных стран, не наращивает количество военных баз, не окружает страны альянса своими войсками и "не ведет переговоры с Кубой о том, чтобы там разместить свои ракеты".Холодная война закончилась тогда, когда из нее вышел Советский Союз, подчеркнул Грушко.По его словам, сейчас США предпринимают попытки сохранить лидерство и однополярный мир, переложив экономические и финансовые издержки за это на союзников, и добиться их политического и военного подчинения.Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что завершение спецоперации на Украине прекратит попытки Запада подрывать международное право и продвигать однополярный мир при доминировании США и их союзников.Россия с 24 февраля проводит на Украине спецоперацию, направленную на защиту жителей Донбасса, которые, как подчеркнул Владимир Путин, в течение восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима. Союзные войска уже освободили территорию Луганской Народной Республики, а также значительную часть Донецкой Народной Республики, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.

https://ria.ru/20220704/voyna-1800146007.html

https://ria.ru/20220627/igra-1798288863.html

россия

сша

вашингтон (штат)

украина

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в мире, россия, сша, вашингтон (штат), нато, владимир путин, сергей лавров, украина