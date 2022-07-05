Рейтинг@Mail.ru
В МИД обвинили США в желании поддерживать холодную войну с Россией - РИА Новости, 05.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220705/mid-1800483730.html
В МИД обвинили США в желании поддерживать холодную войну с Россией
В МИД обвинили США в желании поддерживать холодную войну с Россией - РИА Новости, 05.07.2022
В МИД обвинили США в желании поддерживать холодную войну с Россией
США воссоздают противостояние времен холодной войны, используя НАТО как инструмент для реализации собственных геополитических планов, заявил заместитель... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T17:44
2022-07-05T18:29
в мире
россия
сша
вашингтон (штат)
нато
владимир путин
сергей лавров
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/15/1784771682_0:198:3072:1926_1920x0_80_0_0_555eaa4e2bc2a7b710eb209c94f9f2b2.jpg
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. США воссоздают противостояние времен холодной войны, используя НАТО как инструмент для реализации собственных геополитических планов, заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко в интервью газете "Аргументы и факты".Дипломат обратил внимание на то, что Россия, в отличие от западных стран, не наращивает количество военных баз, не окружает страны альянса своими войсками и "не ведет переговоры с Кубой о том, чтобы там разместить свои ракеты".Холодная война закончилась тогда, когда из нее вышел Советский Союз, подчеркнул Грушко.По его словам, сейчас США предпринимают попытки сохранить лидерство и однополярный мир, переложив экономические и финансовые издержки за это на союзников, и добиться их политического и военного подчинения.Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что завершение спецоперации на Украине прекратит попытки Запада подрывать международное право и продвигать однополярный мир при доминировании США и их союзников.Россия с 24 февраля проводит на Украине спецоперацию, направленную на защиту жителей Донбасса, которые, как подчеркнул Владимир Путин, в течение восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима. Союзные войска уже освободили территорию Луганской Народной Республики, а также значительную часть Донецкой Народной Республики, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.
https://ria.ru/20220704/voyna-1800146007.html
https://ria.ru/20220627/igra-1798288863.html
россия
сша
вашингтон (штат)
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/15/1784771682_34:0:2765:2048_1920x0_80_0_0_7f4cf08cffbc6df55d2642ab3e31ae58.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, вашингтон (штат), нато, владимир путин, сергей лавров, украина
17:44 05.07.2022 (обновлено: 18:29 05.07.2022)
 
В МИД обвинили США в желании поддерживать холодную войну с Россией

Замглавы МИД Грушко: США при помощи НАТО воссоздают противостояние времен холодной войны

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел России
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Здание Министерства иностранных дел России . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. США воссоздают противостояние времен холодной войны, используя НАТО как инструмент для реализации собственных геополитических планов, заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко в интервью газете "Аргументы и факты".
"Мы возвращения к холодной войне не хотим. Это НАТО нам ее навязывает", — пояснил он.
Дипломат обратил внимание на то, что Россия, в отличие от западных стран, не наращивает количество военных баз, не окружает страны альянса своими войсками и "не ведет переговоры с Кубой о том, чтобы там разместить свои ракеты".
Холодная война закончилась тогда, когда из нее вышел Советский Союз, подчеркнул Грушко.
Здание Капитолия США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
4 июля, 16:32
В США заявили о невозможности победить Россию и Китай, не рассорив их
По его словам, сейчас США предпринимают попытки сохранить лидерство и однополярный мир, переложив экономические и финансовые издержки за это на союзников, и добиться их политического и военного подчинения.
"Поэтому пока противостояние будет продолжаться. Еще и потому, что мы по навязанным нам правилам играть не будем", — заключил замминистра.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что завершение спецоперации на Украине прекратит попытки Запада подрывать международное право и продвигать однополярный мир при доминировании США и их союзников.
Россия с 24 февраля проводит на Украине спецоперацию, направленную на защиту жителей Донбасса, которые, как подчеркнул Владимир Путин, в течение восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима. Союзные войска уже освободили территорию Луганской Народной Республики, а также значительную часть Донецкой Народной Республики, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
27 июня, 02:53
В США назвали конечную цель игры против России
 
В миреРоссияСШАВашингтон (штат)НАТОВладимир ПутинСергей ЛавровУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала