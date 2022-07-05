https://ria.ru/20220705/mid-1800483730.html
В МИД обвинили США в желании поддерживать холодную войну с Россией
В МИД обвинили США в желании поддерживать холодную войну с Россией - РИА Новости, 05.07.2022
В МИД обвинили США в желании поддерживать холодную войну с Россией
США воссоздают противостояние времен холодной войны, используя НАТО как инструмент для реализации собственных геополитических планов, заявил заместитель... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T17:44
2022-07-05T17:44
2022-07-05T18:29
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. США воссоздают противостояние времен холодной войны, используя НАТО как инструмент для реализации собственных геополитических планов, заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко в интервью газете "Аргументы и факты".Дипломат обратил внимание на то, что Россия, в отличие от западных стран, не наращивает количество военных баз, не окружает страны альянса своими войсками и "не ведет переговоры с Кубой о том, чтобы там разместить свои ракеты".Холодная война закончилась тогда, когда из нее вышел Советский Союз, подчеркнул Грушко.По его словам, сейчас США предпринимают попытки сохранить лидерство и однополярный мир, переложив экономические и финансовые издержки за это на союзников, и добиться их политического и военного подчинения.Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что завершение спецоперации на Украине прекратит попытки Запада подрывать международное право и продвигать однополярный мир при доминировании США и их союзников.Россия с 24 февраля проводит на Украине спецоперацию, направленную на защиту жителей Донбасса, которые, как подчеркнул Владимир Путин, в течение восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима. Союзные войска уже освободили территорию Луганской Народной Республики, а также значительную часть Донецкой Народной Республики, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.
https://ria.ru/20220704/voyna-1800146007.html
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в мире, россия, сша, вашингтон (штат), нато, владимир путин, сергей лавров, украина
17:44 05.07.2022 (обновлено: 18:29 05.07.2022)
В МИД обвинили США в желании поддерживать холодную войну с Россией
Замглавы МИД Грушко: США при помощи НАТО воссоздают противостояние времен холодной войны
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости.
США воссоздают противостояние времен холодной войны, используя НАТО как инструмент для реализации собственных геополитических планов, заявил
заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко в интервью газете "Аргументы и факты".
"Мы возвращения к холодной войне не хотим. Это НАТО нам ее навязывает", — пояснил он.
Дипломат обратил внимание на то, что Россия, в отличие от западных стран, не наращивает количество военных баз, не окружает страны альянса своими войсками и "не ведет переговоры с Кубой о том, чтобы там разместить свои ракеты".
Холодная война закончилась тогда, когда из нее вышел Советский Союз, подчеркнул Грушко.
По его словам, сейчас США предпринимают попытки сохранить лидерство и однополярный мир, переложив экономические и финансовые издержки за это на союзников, и добиться их политического и военного подчинения.
"Поэтому пока противостояние будет продолжаться. Еще и потому, что мы по навязанным нам правилам играть не будем", — заключил замминистра.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что завершение спецоперации на Украине прекратит попытки Запада подрывать международное право и продвигать однополярный мир при доминировании США и их союзников.
Россия с 24 февраля проводит на Украине
спецоперацию, направленную на защиту жителей Донбасса, которые, как подчеркнул Владимир Путин, в течение восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима. Союзные войска уже освободили территорию Луганской Народной Республики, а также значительную часть Донецкой Народной Республики, в том числе Волноваху
, Мариуполь и Святогорск.