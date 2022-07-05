https://ria.ru/20220705/mallofeev-1800427634.html
Сын бизнесмена Малофеева подал в суд на Twitch и Amazon
Сын бизнесмена Малофеева подал в суд на Twitch и Amazon - РИА Новости, 05.07.2022
Сын бизнесмена Малофеева подал в суд на Twitch и Amazon
Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Кирилла Малофеева, сына российского бизнесмена и основателя холдинга "Царьград" Константина Малофеева, к... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T15:33
2022-07-05T15:33
2022-07-05T15:33
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МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Кирилла Малофеева, сына российского бизнесмена и основателя холдинга "Царьград" Константина Малофеева, к видеостриминговому сервису Twitch и онлайн-ритейлеру Amazon, следует из информации в картотеке арбитражных дел.Иск поступил в суд 29 июня, к производству он пока не принят, основания исковых требований на данный момент не сообщаются. Обе компании-ответчика зарегистрированы в США.Американское министерство финансов в апреле сообщило, что США вводят дополнительные санкции против Малофеева, его компаний и приближенных лиц. Под санкции, в частности, попал сын предпринимателя Кирилл Малофеев вместе с несколькими своими компаниями, которые, как считают в США, занимаются операциями с криптовалютами.СМИ в апреле сообщали, что канал в Twitch Малофеева-младшего, бывшего профессионального киберспортсмена (псевдоним Likkrit) и совладельца киберспортивной организации CrowCrowd, попал из-за санкций под блокировку на неопределенный срок.Twitch – видеостриминговый сервис, специализирующийся на тематике компьютерных игр, принадлежит Twitch Interactive — дочерней компании Amazon. Amazon – один из крупнейших в мире онлайн-ритейлеров.
https://ria.ru/20220628/twitch-1798648011.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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технологии, сша
Сын бизнесмена Малофеева подал в суд на Twitch и Amazon
Сын основателя холдинга "Царьград" Константина Малофеева подал в суд на Twitch и Amazon
МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Кирилла Малофеева, сына российского бизнесмена и основателя холдинга "Царьград" Константина Малофеева, к видеостриминговому сервису Twitch и онлайн-ритейлеру Amazon, следует из информации в картотеке арбитражных дел.
Иск поступил в суд 29 июня, к производству он пока не принят, основания исковых требований на данный момент не сообщаются. Обе компании-ответчика зарегистрированы в США
.
Американское министерство финансов в апреле сообщило, что США вводят дополнительные санкции против Малофеева, его компаний и приближенных лиц. Под санкции, в частности, попал сын предпринимателя Кирилл Малофеев вместе с несколькими своими компаниями, которые, как считают в США, занимаются операциями с криптовалютами.
СМИ в апреле сообщали, что канал в Twitch Малофеева-младшего, бывшего профессионального киберспортсмена (псевдоним Likkrit) и совладельца киберспортивной организации CrowCrowd, попал из-за санкций под блокировку на неопределенный срок.
Twitch – видеостриминговый сервис, специализирующийся на тематике компьютерных игр, принадлежит Twitch Interactive — дочерней компании Amazon. Amazon – один из крупнейших в мире онлайн-ритейлеров.