https://ria.ru/20220705/lugansk-1800149790.html

"Вопрос уже решен". Что будет после освобождения ЛНР

"Вопрос уже решен". Что будет после освобождения ЛНР - РИА Новости, 05.07.2022

"Вопрос уже решен". Что будет после освобождения ЛНР

Министерство обороны России заявило о полном освобождении ЛНР. Союзные войска вышли на административные границы республики. Однако ВСУ окопались на... РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T08:00

2022-07-05T08:00

2022-07-05T08:05

специальная военная операция на украине

северодонецк

лисичанск

вооруженные силы украины

javelin (птрк)

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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости, Андрей Сергеев. Министерство обороны России заявило о полном освобождении ЛНР. Союзные войска вышли на административные границы республики. Однако ВСУ окопались на северо-западе соседней Донецкой области. О том, что будет дальше, — в материале РИА Новости.Бои за агломерациюОсновные бои за Лисичанско-Северодонецкую агломерацию развернулись в мае и июне. Населенные пункты на западе Луганской области были стратегически важны для группировки ВСУ: здесь крупные транспортные узлы, по которым идет снабжение. Большое значение и экономическое — в районе очень много заводов.Аналитики предрекали затяжные бои. Например, предприятию "Азот" в Северодонецке прочили судьбу мариупольской "Азовстали", которую украинские силы обороняли три месяца.Но с середины июня засевшие там подразделения начали отходить. Почти все здания уцелели.Вэсэушники отступали в Лисичанск. Город — напротив через реку, всего в трех километрах. И штурмовать в лоб его сложно: все на возвышенности. Застройка плотная. Много промышленных зон, легко превращаемых в неприступную крепость. По данным на конец июня, численность украинской группировки здесь составляла пять-семь тысяч человек.Их взяли в оперативное окружение, то есть перерезали линии снабжения. Прежде всего заблокировали трассу Артемовск — Северск — Лисичанск. Однако ВСУ могли маневрировать, так как фронт не был сплошным."За две недели"Российские силы вместе с армией ЛНР две недели назад закрыли крышку крупного котла под Лисичанском в районе сел Горское и Золотое.А 1-2 июля почти полностью окружили всю лисичанскую группировку. Украинские войска принялись спешно отступать. Кто-то сдался в плен — в том числе несколько десятков местных жителей. Их, как уточнили в российском Минобороны, "насильно мобилизовали".В воскресенье сообщили о полном контроле над городом и окрестными населенными пунктами. Министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину "об освобождении Луганской Народной Республики"."В течение двух недель окружены и ликвидированы группировки в горском котле, в районах Лисичанска и Северодонецка взято под контроль 25 населенных пунктов, — сказал Шойгу на встрече с главой государства. И добавил, что при этом в ходе активных наступательных действий освободили 670 квадратных километров территории.По его данным, потери Вооруженных сил Украины за минувшие две недели — 5469 человек, причем больше 2200 — убитыми."Отступая, противник бросил 39 танков и других бронированных машин, 11 орудий и минометов, 48 противотанковых ракетных комплексов Javelin и NLAW, 18 комплексов Stinger, три беспилотных летательных аппарата", — перечислил министр."Самые боеспособные части"Потерю Лисичанска официальный Киев признал только спустя сутки. В Генштабе ВСУ сослались на кратное превосходство союзных войск как в личном составе, так и в оружии. Дальнейшая оборона города "привела бы к роковым последствиям".Теперь фронт перемещается в соседнюю ДНР. В 30 километрах — Северск.Там уже идут бои. "Сейчас перед нашей Народной милицией стоит задача продвижения в этом направлении, поэтому, наверное, отдыхать будем немножко позже", — заявил министр иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего.Северск называют ключом ко всему Донбассу. Именно отсюда открывается прямой путь к Славянску и Краматорску, в котором еще с 2014-го находится штаб донбасской группировки ВСУ.Сейчас Киев контролирует чуть меньше половины Донецкой области. Численность группировки, по разным оценкам, — несколько десятков тысяч солдат."Это самые боеспособные части, которые есть на данный момент на Украине. После блокирования данной группировки и, если они не сдадутся, после ее уничтожения Киев фактически теряет свою армию. <...> И вопрос демилитаризации, можно будет сказать, решен на 90 процентов", — говорил еще в апреле официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.В Донецке неоднократно поясняли, что группировку планируется окружить. О штурме в лоб позиций, значительно укрепленных за восемь лет, речи не идет.

https://radiosputnik.ria.ru/20220704/vsu-1800121861.html

северодонецк

лисичанск

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северодонецк, лисичанск, вооруженные силы украины, javelin (птрк)