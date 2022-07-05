https://ria.ru/20220705/lnr-1800397742.html

Турчак открыл гуманитарный центр "Единой России" в городе Золотое в ЛНР

Турчак открыл гуманитарный центр "Единой России" в городе Золотое в ЛНР - РИА Новости, 05.07.2022

Турчак открыл гуманитарный центр "Единой России" в городе Золотое в ЛНР

Секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак открыл гуманитарный центр партии в освобожденном городе Золотое в Попаснянском районе ЛНР, сообщили в... РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T14:35

2022-07-05T14:35

2022-07-05T14:35

специальная военная операция на украине

в мире

здоровье - общество

владимир путин

луганская народная республика

россия

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1a/1790858408_0:202:3072:1930_1920x0_80_0_0_f5ad1fce8d933a6f76aecb0888136514.jpg

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак открыл гуманитарный центр партии в освобожденном городе Золотое в Попаснянском районе ЛНР, сообщили в партийной пресс-службе.Турчак отметил, что центр работает на базе школы № 16. Здесь люди смогут получать запас продуктов, воды, лекарства и юридические консультации по оформлению пенсионных дел и социальных выплат."На каждого жителя будем заводить карточки и формировать базу данных, чтобы четко понимать потребности, какая помощь нужна. Один из главных вопросов - восстановление документов... По электрике, воде, газу в Золотом есть свои специалисты. Они и будут налаживать работу сетей. Но сейчас задача номер один - разминирование, чтобы люди могли чувствовать себя в безопасности", - добавил Турчак.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.В частности, в ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск, в котором располагается крупный православный монастырь в статусе лавры. Третьего июля со взятием Лисичанска и окрестных населенных пунктов была освобождена вся территория ЛНР.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

луганская народная республика

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, здоровье - общество, владимир путин, луганская народная республика, россия, украина