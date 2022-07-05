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Турчак открыл гуманитарный центр "Единой России" в городе Золотое в ЛНР - РИА Новости, 05.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220705/lnr-1800397742.html
Турчак открыл гуманитарный центр "Единой России" в городе Золотое в ЛНР
Турчак открыл гуманитарный центр "Единой России" в городе Золотое в ЛНР - РИА Новости, 05.07.2022
Турчак открыл гуманитарный центр "Единой России" в городе Золотое в ЛНР
Секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак открыл гуманитарный центр партии в освобожденном городе Золотое в Попаснянском районе ЛНР, сообщили в... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T14:35
2022-07-05T14:35
специальная военная операция на украине
в мире
здоровье - общество
владимир путин
луганская народная республика
россия
украина
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак открыл гуманитарный центр партии в освобожденном городе Золотое в Попаснянском районе ЛНР, сообщили в партийной пресс-службе.Турчак отметил, что центр работает на базе школы № 16. Здесь люди смогут получать запас продуктов, воды, лекарства и юридические консультации по оформлению пенсионных дел и социальных выплат."На каждого жителя будем заводить карточки и формировать базу данных, чтобы четко понимать потребности, какая помощь нужна. Один из главных вопросов - восстановление документов... По электрике, воде, газу в Золотом есть свои специалисты. Они и будут налаживать работу сетей. Но сейчас задача номер один - разминирование, чтобы люди могли чувствовать себя в безопасности", - добавил Турчак.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.В частности, в ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск, в котором располагается крупный православный монастырь в статусе лавры. Третьего июля со взятием Лисичанска и окрестных населенных пунктов была освобождена вся территория ЛНР.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, здоровье - общество, владимир путин, луганская народная республика, россия, украина
14:35 05.07.2022
 
Турчак открыл гуманитарный центр "Единой России" в городе Золотое в ЛНР

Секретарь Генсовета ЕР Турчак открыл гуманитарный центр партии в городе Золотое в ЛНР

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПервый заместитель председателя Совета Федерации РФ Андрей Турчак
Первый заместитель председателя Совета Федерации РФ Андрей Турчак - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Первый заместитель председателя Совета Федерации РФ Андрей Турчак . Архивное фото
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак открыл гуманитарный центр партии в освобожденном городе Золотое в Попаснянском районе ЛНР, сообщили в партийной пресс-службе.
"Андрей Турчак открыл гуманитарный центр "Единой России" в освобожденном Золотом (ЛНР)", - говорится в сообщении.
Турчак отметил, что центр работает на базе школы № 16. Здесь люди смогут получать запас продуктов, воды, лекарства и юридические консультации по оформлению пенсионных дел и социальных выплат.
"На каждого жителя будем заводить карточки и формировать базу данных, чтобы четко понимать потребности, какая помощь нужна. Один из главных вопросов - восстановление документов... По электрике, воде, газу в Золотом есть свои специалисты. Они и будут налаживать работу сетей. Но сейчас задача номер один - разминирование, чтобы люди могли чувствовать себя в безопасности", - добавил Турчак.
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
В частности, в ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск, в котором располагается крупный православный монастырь в статусе лавры. Третьего июля со взятием Лисичанска и окрестных населенных пунктов была освобождена вся территория ЛНР.
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