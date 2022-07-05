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ВСУ перед отходом из Лисичанска взорвали отделение полиции - РИА Новости, 05.07.2022
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ВСУ перед отходом из Лисичанска взорвали отделение полиции
ВСУ перед отходом из Лисичанска взорвали отделение полиции - РИА Новости, 05.07.2022
ВСУ перед отходом из Лисичанска взорвали отделение полиции
Украинские военные перед отходом из Лисичанска взорвали здание Управления патрульной полиции, рассказал РИА Новости житель города Леонид. РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T21:41
2022-07-05T21:41
в мире
сергей шойгу
владимир путин
лисичанск
луганская народная республика
россия
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ЛИСИЧАНСК, 5 июл - РИА Новости. Украинские военные перед отходом из Лисичанска взорвали здание Управления патрульной полиции, рассказал РИА Новости житель города Леонид.Корреспондент РИА Новости вечером в субботу сообщил, что союзные войска взяли под контроль Лисичанск – последний город в Луганской Народной Республике, в котором были украинские войска, – а в воскресенье днем министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину об освобождении ЛНР."Это здание (отдел полиции в Лисичанске – ред.) они сами взорвали, вместе с машинами... Они за два дня все вывезли отсюда и взорвали", - рассказал собеседник агентства.Он уточнил, что машины, которые были в хорошем состоянии, украинские силовики вывезли.
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в мире, сергей шойгу, владимир путин, лисичанск, луганская народная республика, россия
21:41 05.07.2022
 
ВСУ перед отходом из Лисичанска взорвали отделение полиции

Очевидец сообщил о подрыве здания полиции украинскими войсками перед отходом из Лисичанска

© AP Photo / Efrem LukatskyВоеннослужащий ВСУ в Киевской области
Военнослужащий ВСУ в Киевской области - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Читать ria.ru в
ЛИСИЧАНСК, 5 июл - РИА Новости. Украинские военные перед отходом из Лисичанска взорвали здание Управления патрульной полиции, рассказал РИА Новости житель города Леонид.
Корреспондент РИА Новости вечером в субботу сообщил, что союзные войска взяли под контроль Лисичанск – последний город в Луганской Народной Республике, в котором были украинские войска, – а в воскресенье днем министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину об освобождении ЛНР.
Алексей Арестович - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
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"Это здание (отдел полиции в Лисичанске – ред.) они сами взорвали, вместе с машинами... Они за два дня все вывезли отсюда и взорвали", - рассказал собеседник агентства.
Он уточнил, что машины, которые были в хорошем состоянии, украинские силовики вывезли.
 
В миреСергей ШойгуВладимир ПутинЛисичанскЛуганская Народная РеспубликаРоссия
 
 
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