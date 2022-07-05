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ВСУ перед отходом из Лисичанска взорвали отделение полиции
ВСУ перед отходом из Лисичанска взорвали отделение полиции - РИА Новости, 05.07.2022
ВСУ перед отходом из Лисичанска взорвали отделение полиции
Украинские военные перед отходом из Лисичанска взорвали здание Управления патрульной полиции, рассказал РИА Новости житель города Леонид. РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T21:41
2022-07-05T21:41
2022-07-05T21:41
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ЛИСИЧАНСК, 5 июл - РИА Новости. Украинские военные перед отходом из Лисичанска взорвали здание Управления патрульной полиции, рассказал РИА Новости житель города Леонид.Корреспондент РИА Новости вечером в субботу сообщил, что союзные войска взяли под контроль Лисичанск – последний город в Луганской Народной Республике, в котором были украинские войска, – а в воскресенье днем министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину об освобождении ЛНР."Это здание (отдел полиции в Лисичанске – ред.) они сами взорвали, вместе с машинами... Они за два дня все вывезли отсюда и взорвали", - рассказал собеседник агентства.Он уточнил, что машины, которые были в хорошем состоянии, украинские силовики вывезли.
https://ria.ru/20220705/ukraina-1800222865.html
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в мире, сергей шойгу, владимир путин, лисичанск, луганская народная республика, россия
ВСУ перед отходом из Лисичанска взорвали отделение полиции
Очевидец сообщил о подрыве здания полиции украинскими войсками перед отходом из Лисичанска