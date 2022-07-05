https://ria.ru/20220705/lisichansk-1800539062.html

ВСУ перед отходом из Лисичанска взорвали отделение полиции

ВСУ перед отходом из Лисичанска взорвали отделение полиции - РИА Новости, 05.07.2022

ВСУ перед отходом из Лисичанска взорвали отделение полиции

Украинские военные перед отходом из Лисичанска взорвали здание Управления патрульной полиции, рассказал РИА Новости житель города Леонид. РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T21:41

2022-07-05T21:41

2022-07-05T21:41

в мире

сергей шойгу

владимир путин

лисичанск

луганская народная республика

россия

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ЛИСИЧАНСК, 5 июл - РИА Новости. Украинские военные перед отходом из Лисичанска взорвали здание Управления патрульной полиции, рассказал РИА Новости житель города Леонид.Корреспондент РИА Новости вечером в субботу сообщил, что союзные войска взяли под контроль Лисичанск – последний город в Луганской Народной Республике, в котором были украинские войска, – а в воскресенье днем министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину об освобождении ЛНР."Это здание (отдел полиции в Лисичанске – ред.) они сами взорвали, вместе с машинами... Они за два дня все вывезли отсюда и взорвали", - рассказал собеседник агентства.Он уточнил, что машины, которые были в хорошем состоянии, украинские силовики вывезли.

https://ria.ru/20220705/ukraina-1800222865.html

лисичанск

луганская народная республика

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в мире, сергей шойгу, владимир путин, лисичанск, луганская народная республика, россия