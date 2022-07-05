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В Нижегородской области досрочно ликвидируют три несанкционированные свалки - РИА Новости, 05.07.2022
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Нижегородская область
https://ria.ru/20220705/likvidatsiya-1800347748.html
В Нижегородской области досрочно ликвидируют три несанкционированные свалки
В Нижегородской области досрочно ликвидируют три несанкционированные свалки - РИА Новости, 05.07.2022
В Нижегородской области досрочно ликвидируют три несанкционированные свалки
Минприроды России одобрило сразу три заявки Нижегородской области на предоставление субсидии из федерального бюджета на ликвидацию несанкционированных свалок в... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T12:26
2022-07-05T12:45
общество
жкх
денис егоров
володарск
нижний новгород
нижегородская область
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
нижегородская область
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 июл — РИА Новости. Минприроды России одобрило сразу три заявки Нижегородской области на предоставление субсидии из федерального бюджета на ликвидацию несанкционированных свалок в регионе, заявил глава региона Глеб Никитин.Проекты будут реализованы в рамках федерального проекта "Чистая страна" национального проекта "Экология"."Нижегородская область – один из лидеров по реализации этого направления национального проекта "Экология". Ликвидация несанкционированных свалок позволяет улучшать условия жизни тысяч людей, приводить в порядок территории, которые долгие годы были завалены мусором. Реализация нацпроекта продолжается, планируем новые задачи", – цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.Одобрение получили заявки на ликвидацию свалок на улице Заовражной и на Московском шоссе в районе домов №473 и №475 в Нижнем Новгороде, а также на улице Больничной в Володарске.Как отметил министр экологии и природных ресурсов Нижегородской области Денис Егоров, в настоящее время есть вся необходимая документация, регион готов приступить к рекультивации в 2022 году, заявка направлена о предоставлении субсидии уже в текущем году и на плановый 2023 год."Самый крупный объект – это свалка на Московском шоссе. На проектирование заключен муниципальный контракт, получено положительное заключение государственной экологической экспертизы Росприроднадзора. Работа предстоит серьезная. Площадь свалки – почти 16,5 гектара. Объем отходов на объекте превышает 140 тысяч кубометров. Стоимость рекультивации составит 565 миллионов рублей. К работам мы готовы приступить уже в этом году", - приводятся в сообщении слова Егорова.На проектирование других двух объектов также заключены муниципальные контракты. Проектно-сметная документация прошла госэкспертизу. Площадь рекультивации свалки на улице Заовражной составляет 3,6 гектара. Общий объем накопленных свалочных масс – 33 235 кубических метров. Стоимость рекультивации составит 98,655 миллиона рублей. Срок рекультивации объекта в соответствии с паспортом федерального проекта – 2023 год.Площадь свалки в Володарске на улице Больничной - 2,13 гектара, объем отходов – 66,8 тысячи кубических метров. Стоимость рекультивации составит 86,243 миллиона рублейРанее минэкологии региона получило положительное заключение государственной экологической экспертизы по проекту ликвидации несанкционированной свалки ТКО в районе бывшего полигона ТБО "Игумново".
https://ria.ru/20220520/svalka-1789657978.html
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володарск
нижний новгород
нижегородская область
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общество, жкх, денис егоров, володарск, нижний новгород, нижегородская область, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
12:26 05.07.2022 (обновлено: 12:45 05.07.2022)
 
В Нижегородской области досрочно ликвидируют три несанкционированные свалки

Нижегородский глава Никитин: еще три несанкционированные свалки ликвидируют в области

© Depositphotos / Elena KovalevaВид на Нижний Новгород
Вид на Нижний Новгород - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
© Depositphotos / Elena Kovaleva
Вид на Нижний Новгород. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 июл — РИА Новости. Минприроды России одобрило сразу три заявки Нижегородской области на предоставление субсидии из федерального бюджета на ликвидацию несанкционированных свалок в регионе, заявил глава региона Глеб Никитин.
Проекты будут реализованы в рамках федерального проекта "Чистая страна" национального проекта "Экология".
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"Нижегородская область – один из лидеров по реализации этого направления национального проекта "Экология". Ликвидация несанкционированных свалок позволяет улучшать условия жизни тысяч людей, приводить в порядок территории, которые долгие годы были завалены мусором. Реализация нацпроекта продолжается, планируем новые задачи", – цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.
Одобрение получили заявки на ликвидацию свалок на улице Заовражной и на Московском шоссе в районе домов №473 и №475 в Нижнем Новгороде, а также на улице Больничной в Володарске.
Как отметил министр экологии и природных ресурсов Нижегородской области Денис Егоров, в настоящее время есть вся необходимая документация, регион готов приступить к рекультивации в 2022 году, заявка направлена о предоставлении субсидии уже в текущем году и на плановый 2023 год.
"Самый крупный объект – это свалка на Московском шоссе. На проектирование заключен муниципальный контракт, получено положительное заключение государственной экологической экспертизы Росприроднадзора. Работа предстоит серьезная. Площадь свалки – почти 16,5 гектара. Объем отходов на объекте превышает 140 тысяч кубометров. Стоимость рекультивации составит 565 миллионов рублей. К работам мы готовы приступить уже в этом году", - приводятся в сообщении слова Егорова.
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На проектирование других двух объектов также заключены муниципальные контракты. Проектно-сметная документация прошла госэкспертизу. Площадь рекультивации свалки на улице Заовражной составляет 3,6 гектара. Общий объем накопленных свалочных масс – 33 235 кубических метров. Стоимость рекультивации составит 98,655 миллиона рублей. Срок рекультивации объекта в соответствии с паспортом федерального проекта – 2023 год.
Площадь свалки в Володарске на улице Больничной - 2,13 гектара, объем отходов – 66,8 тысячи кубических метров. Стоимость рекультивации составит 86,243 миллиона рублей
Ранее минэкологии региона получило положительное заключение государственной экологической экспертизы по проекту ликвидации несанкционированной свалки ТКО в районе бывшего полигона ТБО "Игумново".
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