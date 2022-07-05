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Американская полиция установила личность стрелявшего на параде - РИА Новости, 05.07.2022
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Американская полиция установила личность стрелявшего на параде
Американская полиция установила личность стрелявшего на параде - РИА Новости, 05.07.2022
Американская полиция установила личность стрелявшего на параде
Американская полиция назвала имя молодого мужчины, разыскиваемого в связи со стрельбой на параде в честь Дня независимости, и предупредила, что считает его... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T01:38
2022-07-05T01:38
в мире
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ВАШИНГТОН, 5 июл - РИА Новости. Американская полиция назвала имя молодого мужчины, разыскиваемого в связи со стрельбой на параде в честь Дня независимости, и предупредила, что считает его "очень опасным".Жертвами мужчины, открывшего огонь с крыши по зрителям и участникам шествия в городке Хайленд Парк, штат Иллинойс, стали шесть человек, десятки получили ранения.По данным следствия, мужчина может передвигаться на автомобиле Honda Fit серебристого цвета 2010 года выпуска. Ранее полицейские говорили, что разыскивают белого мужчину худощавого телосложения с длинными черными волосами, одетого в белую или голубую футболку.Местные власти предполагают, что преступник стрелял без разбора с крыши коммерческого здания и бросил винтовку, когда начали съезжаться полицейские. Пять человек погибли на месте, шестой скончался после госпитализации. Служба "скорой помощи" развезла по близлежащим больницам 26 человек в возрасте от восьми до 85 лет. Состояние части пациентов оценивается как критическое. Еще несколько пострадавших обратились к врачам самостоятельно.
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в мире, сша
01:38 05.07.2022
 
Американская полиция установила личность стрелявшего на параде

Американская полиция заявила, что стрельбу на параде устроил Роберт И. Кримо, ему 22 года

© AP Photo / Rich PedroncelliАмериканская полиция
Американская полиция - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
© AP Photo / Rich Pedroncelli
Американская полиция. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 5 июл - РИА Новости. Американская полиция назвала имя молодого мужчины, разыскиваемого в связи со стрельбой на параде в честь Дня независимости, и предупредила, что считает его "очень опасным".
Жертвами мужчины, открывшего огонь с крыши по зрителям и участникам шествия в городке Хайленд Парк, штат Иллинойс, стали шесть человек, десятки получили ранения.
"Установлено лицо, представляющее интерес (для следствия). Его имя Роберт И. Кримо III. Ему 22 года... Мы считаем его очень опасным", - сказал журналистам представитель правоохранительных органов.
По данным следствия, мужчина может передвигаться на автомобиле Honda Fit серебристого цвета 2010 года выпуска. Ранее полицейские говорили, что разыскивают белого мужчину худощавого телосложения с длинными черными волосами, одетого в белую или голубую футболку.
Местные власти предполагают, что преступник стрелял без разбора с крыши коммерческого здания и бросил винтовку, когда начали съезжаться полицейские. Пять человек погибли на месте, шестой скончался после госпитализации. Служба "скорой помощи" развезла по близлежащим больницам 26 человек в возрасте от восьми до 85 лет. Состояние части пациентов оценивается как критическое. Еще несколько пострадавших обратились к врачам самостоятельно.
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