https://ria.ru/20220705/lichnost-1800237903.html

Американская полиция установила личность стрелявшего на параде

Американская полиция установила личность стрелявшего на параде - РИА Новости, 05.07.2022

Американская полиция установила личность стрелявшего на параде

Американская полиция назвала имя молодого мужчины, разыскиваемого в связи со стрельбой на параде в честь Дня независимости, и предупредила, что считает его... РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T01:38

2022-07-05T01:38

2022-07-05T01:38

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сша

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ВАШИНГТОН, 5 июл - РИА Новости. Американская полиция назвала имя молодого мужчины, разыскиваемого в связи со стрельбой на параде в честь Дня независимости, и предупредила, что считает его "очень опасным".Жертвами мужчины, открывшего огонь с крыши по зрителям и участникам шествия в городке Хайленд Парк, штат Иллинойс, стали шесть человек, десятки получили ранения.По данным следствия, мужчина может передвигаться на автомобиле Honda Fit серебристого цвета 2010 года выпуска. Ранее полицейские говорили, что разыскивают белого мужчину худощавого телосложения с длинными черными волосами, одетого в белую или голубую футболку.Местные власти предполагают, что преступник стрелял без разбора с крыши коммерческого здания и бросил винтовку, когда начали съезжаться полицейские. Пять человек погибли на месте, шестой скончался после госпитализации. Служба "скорой помощи" развезла по близлежащим больницам 26 человек в возрасте от восьми до 85 лет. Состояние части пациентов оценивается как критическое. Еще несколько пострадавших обратились к врачам самостоятельно.

https://ria.ru/20220704/strelba-1800230939.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, сша