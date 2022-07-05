https://ria.ru/20220705/lekarstva-1800270199.html

В Росздравнадзоре заявили об отсутствии дефицита лекарств

В Росздравнадзоре заявили об отсутствии дефицита лекарств - РИА Новости, 05.07.2022

В Росздравнадзоре заявили об отсутствии дефицита лекарств

Инициированное Росздравнадзором исследование онлайн-запросов на наличие лекарств в аптеках показало отсутствие дефицита фармпрепаратов в стране, сообщается на... РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T09:13

2022-07-05T09:13

2022-07-05T09:16

россия

общество

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Инициированное Росздравнадзором исследование онлайн-запросов на наличие лекарств в аптеках показало отсутствие дефицита фармпрепаратов в стране, сообщается на сайте ведомства."Инициированное Росздравнадзором исследование онлайн-запросов пользователей интернета на наличие лекарств в аптеках, проведенное сайтами-агрегаторами, показало, что на каждое введенное название препарата пользователь получил ответ о его наличии в интернет-аптеках (безрецептурные лекарства) или же получил возможность оформить бронь на приобретение препарата рецептурного отпуска в ближайшей аптечной организации", - говорится в сообщении.Анализ полученных в ходе исследования данных говорит о том, что на территории России имеется достаточное количество лекарственных средств, в том числе и взаимозаменяемых по международному непатентованному наименованию, уточнили в Росздравнадзоре.

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россия

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, общество, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)