https://ria.ru/20220705/lekarstva-1800270199.html
В Росздравнадзоре заявили об отсутствии дефицита лекарств
В Росздравнадзоре заявили об отсутствии дефицита лекарств - РИА Новости, 05.07.2022
В Росздравнадзоре заявили об отсутствии дефицита лекарств
Инициированное Росздравнадзором исследование онлайн-запросов на наличие лекарств в аптеках показало отсутствие дефицита фармпрепаратов в стране, сообщается на... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T09:13
2022-07-05T09:13
2022-07-05T09:16
россия
общество
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Инициированное Росздравнадзором исследование онлайн-запросов на наличие лекарств в аптеках показало отсутствие дефицита фармпрепаратов в стране, сообщается на сайте ведомства."Инициированное Росздравнадзором исследование онлайн-запросов пользователей интернета на наличие лекарств в аптеках, проведенное сайтами-агрегаторами, показало, что на каждое введенное название препарата пользователь получил ответ о его наличии в интернет-аптеках (безрецептурные лекарства) или же получил возможность оформить бронь на приобретение препарата рецептурного отпуска в ближайшей аптечной организации", - говорится в сообщении.Анализ полученных в ходе исследования данных говорит о том, что на территории России имеется достаточное количество лекарственных средств, в том числе и взаимозаменяемых по международному непатентованному наименованию, уточнили в Росздравнадзоре.
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россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
09:13 05.07.2022 (обновлено: 09:16 05.07.2022)
В Росздравнадзоре заявили об отсутствии дефицита лекарств
В Росздравнадзоре заявили, что в России достаточно лекарств и дефицита препаратов нет