https://ria.ru/20220705/ldpr-1800477998.html
В ЛДПР назвали ключевой приоритет партии
В ЛДПР назвали ключевой приоритет партии - РИА Новости, 05.07.2022
В ЛДПР назвали ключевой приоритет партии
Молодежная политика является ключевым приоритетом партии ЛДПР, и сегодня она займется организацией мощного молодежного движения по всей стране, заявил... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T17:29
2022-07-05T17:29
2022-07-05T17:29
политика
россия
лдпр
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Молодежная политика является ключевым приоритетом партии ЛДПР, и сегодня она займется организацией мощного молодежного движения по всей стране, заявил председатель партии ЛДПР Леонид Слуцкий."Молодежная политика является в нашей партии ключевым приоритетом", - сказал Слуцкий на Всероссийском молодежном форуме "ЛДПР — взгляд в будущее".Слуцкий сказал, что сейчас партия займется организацией мощного молодежного движения во всех регионах России."Вместе мы поддерживаем то, чтобы в каждом регионе было мощное, организованное, системное молодежное движение. Оно есть во многих регионах, но пока это меньшинство", - сказал Слуцкий.
https://ria.ru/20220413/zakon-1783240076.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, лдпр
В ЛДПР назвали ключевой приоритет партии
Председатель ЛДПР Слуцкий: ключевым приоритетом партии является молодежная политика