https://ria.ru/20220705/ldpr-1800477998.html

В ЛДПР назвали ключевой приоритет партии

В ЛДПР назвали ключевой приоритет партии - РИА Новости, 05.07.2022

В ЛДПР назвали ключевой приоритет партии

Молодежная политика является ключевым приоритетом партии ЛДПР, и сегодня она займется организацией мощного молодежного движения по всей стране, заявил... РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T17:29

2022-07-05T17:29

2022-07-05T17:29

политика

россия

лдпр

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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Молодежная политика является ключевым приоритетом партии ЛДПР, и сегодня она займется организацией мощного молодежного движения по всей стране, заявил председатель партии ЛДПР Леонид Слуцкий."Молодежная политика является в нашей партии ключевым приоритетом", - сказал Слуцкий на Всероссийском молодежном форуме "ЛДПР — взгляд в будущее".Слуцкий сказал, что сейчас партия займется организацией мощного молодежного движения во всех регионах России."Вместе мы поддерживаем то, чтобы в каждом регионе было мощное, организованное, системное молодежное движение. Оно есть во многих регионах, но пока это меньшинство", - сказал Слуцкий.

https://ria.ru/20220413/zakon-1783240076.html

россия

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

политика, россия, лдпр