Рейтинг@Mail.ru
В ЛДПР назвали ключевой приоритет партии - РИА Новости, 05.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220705/ldpr-1800477998.html
В ЛДПР назвали ключевой приоритет партии
В ЛДПР назвали ключевой приоритет партии - РИА Новости, 05.07.2022
В ЛДПР назвали ключевой приоритет партии
Молодежная политика является ключевым приоритетом партии ЛДПР, и сегодня она займется организацией мощного молодежного движения по всей стране, заявил... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T17:29
2022-07-05T17:29
политика
россия
лдпр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/14/1789744746_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_aede21d9ddd04904675c10ea7e992734.jpg
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Молодежная политика является ключевым приоритетом партии ЛДПР, и сегодня она займется организацией мощного молодежного движения по всей стране, заявил председатель партии ЛДПР Леонид Слуцкий."Молодежная политика является в нашей партии ключевым приоритетом", - сказал Слуцкий на Всероссийском молодежном форуме "ЛДПР — взгляд в будущее".Слуцкий сказал, что сейчас партия займется организацией мощного молодежного движения во всех регионах России."Вместе мы поддерживаем то, чтобы в каждом регионе было мощное, организованное, системное молодежное движение. Оно есть во многих регионах, но пока это меньшинство", - сказал Слуцкий.
https://ria.ru/20220413/zakon-1783240076.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/14/1789744746_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0b7abfd771b031237168908355dfbe2e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, лдпр
17:29 05.07.2022
 
В ЛДПР назвали ключевой приоритет партии

Председатель ЛДПР Слуцкий: ключевым приоритетом партии является молодежная политика

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкРуководитель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий
Руководитель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Руководитель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Молодежная политика является ключевым приоритетом партии ЛДПР, и сегодня она займется организацией мощного молодежного движения по всей стране, заявил председатель партии ЛДПР Леонид Слуцкий.
"Молодежная политика является в нашей партии ключевым приоритетом", - сказал Слуцкий на Всероссийском молодежном форуме "ЛДПР — взгляд в будущее".
Слуцкий сказал, что сейчас партия займется организацией мощного молодежного движения во всех регионах России.
"Вместе мы поддерживаем то, чтобы в каждом регионе было мощное, организованное, системное молодежное движение. Оно есть во многих регионах, но пока это меньшинство", - сказал Слуцкий.
Здание Государственной Думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
13 апреля, 07:11
В Госдуме дополнят закон о молодежной политике
 
ПолитикаРоссияЛДПР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала