https://ria.ru/20220705/lavrov-1800337807.html
МИД подтвердил планы Лаврова посетить Вьетнам с визитом
МИД подтвердил планы Лаврова посетить Вьетнам с визитом - РИА Новости, 05.07.2022
МИД подтвердил планы Лаврова посетить Вьетнам с визитом
В ходе визита министра иностранных дел России Сергея Лаврова во Вьетнам, который состоится 6 июля, стороны обсудят стратегическое сотрудничество, в том числе в... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T12:10
2022-07-05T12:10
2022-07-05T12:22
в мире
россия
вьетнам
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1e/1799321919_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_953a40a4ac48151ae47f84a1f0c8fee0.jpg
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. В ходе визита министра иностранных дел России Сергея Лаврова во Вьетнам, который состоится 6 июля, стороны обсудят стратегическое сотрудничество, в том числе в области обороны, сообщили в МИД РФ."Стороны намерены обсудить состояние и перспективы продвижения российско-вьетнамского всеобъемлющего стратегического партнерства, включая политический диалог, торгово-экономическое и научно-технологическое сотрудничество, взаимодействие в области обороны и безопасности, гуманитарные обмены", - говорится в сообщении министерства, опубликованном на официальном сайте.Переговоры Лаврова с министром иностранных дел Социалистической Республики Вьетнам Буй Тхань Шоном состоятся 6 июля, отмечает ведомство. Кроме того, стороны намерены рассмотреть "актуальные вопросы региональной и международной повестки дня".
https://ria.ru/20220704/vetnam-1800069729.html
россия
вьетнам
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1e/1799321919_42:0:2773:2048_1920x0_80_0_0_7e176015b7fab0f1989a501c35b0b338.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, вьетнам, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров
12:10 05.07.2022 (обновлено: 12:22 05.07.2022)
МИД подтвердил планы Лаврова посетить Вьетнам с визитом
МИД подтвердил, что Лавров 6 июля посетит Вьетнам с визитом
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. В ходе визита министра иностранных дел России Сергея Лаврова во Вьетнам, который состоится 6 июля, стороны обсудят стратегическое сотрудничество, в том числе в области обороны, сообщили в МИД РФ.
"Стороны намерены обсудить состояние и перспективы продвижения российско-вьетнамского всеобъемлющего стратегического партнерства, включая политический диалог, торгово-экономическое и научно-технологическое сотрудничество, взаимодействие в области обороны и безопасности, гуманитарные обмены", - говорится в сообщении министерства, опубликованном на официальном сайте.
Переговоры Лаврова с министром иностранных дел Социалистической Республики Вьетнам Буй Тхань Шоном состоятся 6 июля, отмечает ведомство. Кроме того, стороны намерены рассмотреть "актуальные вопросы региональной и международной повестки дня".