https://ria.ru/20220705/lavrov-1800337807.html

МИД подтвердил планы Лаврова посетить Вьетнам с визитом

МИД подтвердил планы Лаврова посетить Вьетнам с визитом - РИА Новости, 05.07.2022

МИД подтвердил планы Лаврова посетить Вьетнам с визитом

В ходе визита министра иностранных дел России Сергея Лаврова во Вьетнам, который состоится 6 июля, стороны обсудят стратегическое сотрудничество, в том числе в... РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T12:10

2022-07-05T12:10

2022-07-05T12:22

в мире

россия

вьетнам

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. В ходе визита министра иностранных дел России Сергея Лаврова во Вьетнам, который состоится 6 июля, стороны обсудят стратегическое сотрудничество, в том числе в области обороны, сообщили в МИД РФ."Стороны намерены обсудить состояние и перспективы продвижения российско-вьетнамского всеобъемлющего стратегического партнерства, включая политический диалог, торгово-экономическое и научно-технологическое сотрудничество, взаимодействие в области обороны и безопасности, гуманитарные обмены", - говорится в сообщении министерства, опубликованном на официальном сайте.Переговоры Лаврова с министром иностранных дел Социалистической Республики Вьетнам Буй Тхань Шоном состоятся 6 июля, отмечает ведомство. Кроме того, стороны намерены рассмотреть "актуальные вопросы региональной и международной повестки дня".

https://ria.ru/20220704/vetnam-1800069729.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, вьетнам, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров