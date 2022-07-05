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МИД подтвердил планы Лаврова посетить Вьетнам с визитом - РИА Новости, 05.07.2022
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МИД подтвердил планы Лаврова посетить Вьетнам с визитом
МИД подтвердил планы Лаврова посетить Вьетнам с визитом - РИА Новости, 05.07.2022
МИД подтвердил планы Лаврова посетить Вьетнам с визитом
В ходе визита министра иностранных дел России Сергея Лаврова во Вьетнам, который состоится 6 июля, стороны обсудят стратегическое сотрудничество, в том числе в... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T12:10
2022-07-05T12:22
в мире
россия
вьетнам
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. В ходе визита министра иностранных дел России Сергея Лаврова во Вьетнам, который состоится 6 июля, стороны обсудят стратегическое сотрудничество, в том числе в области обороны, сообщили в МИД РФ."Стороны намерены обсудить состояние и перспективы продвижения российско-вьетнамского всеобъемлющего стратегического партнерства, включая политический диалог, торгово-экономическое и научно-технологическое сотрудничество, взаимодействие в области обороны и безопасности, гуманитарные обмены", - говорится в сообщении министерства, опубликованном на официальном сайте.Переговоры Лаврова с министром иностранных дел Социалистической Республики Вьетнам Буй Тхань Шоном состоятся 6 июля, отмечает ведомство. Кроме того, стороны намерены рассмотреть "актуальные вопросы региональной и международной повестки дня".
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в мире, россия, вьетнам, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров
12:10 05.07.2022 (обновлено: 12:22 05.07.2022)
 
МИД подтвердил планы Лаврова посетить Вьетнам с визитом

МИД подтвердил, что Лавров 6 июля посетит Вьетнам с визитом

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. В ходе визита министра иностранных дел России Сергея Лаврова во Вьетнам, который состоится 6 июля, стороны обсудят стратегическое сотрудничество, в том числе в области обороны, сообщили в МИД РФ.
"Стороны намерены обсудить состояние и перспективы продвижения российско-вьетнамского всеобъемлющего стратегического партнерства, включая политический диалог, торгово-экономическое и научно-технологическое сотрудничество, взаимодействие в области обороны и безопасности, гуманитарные обмены", - говорится в сообщении министерства, опубликованном на официальном сайте.
Переговоры Лаврова с министром иностранных дел Социалистической Республики Вьетнам Буй Тхань Шоном состоятся 6 июля, отмечает ведомство. Кроме того, стороны намерены рассмотреть "актуальные вопросы региональной и международной повестки дня".
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