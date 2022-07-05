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Официальный курс доллара на среду составил 58,51 рубля
Официальный курс доллара на среду составил 58,51 рубля - РИА Новости, 05.07.2022
Официальный курс доллара на среду составил 58,51 рубля
Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 3,426 рубля, до 58,5118 рубля, курс евро - на 2,9782 рубля, до 60,1618 рубля, следует... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T16:01
2022-07-05T16:01
2022-07-05T16:01
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
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центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 3,426 рубля, до 58,5118 рубля, курс евро - на 2,9782 рубля, до 60,1618 рубля, следует из данных Банка России.ЦБ РФ устанавливает официальные курсы доллара и евро к рублю в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.
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россия, экономика, цены на нефть, центральный банк рф (цб рф), московская биржа
Официальный курс доллара на среду составил 58,51 рубля
Официальный курс доллара на среду вырос до 58,51 рубля, евро — до 60,16 рубля