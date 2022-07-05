https://ria.ru/20220705/kurs-1800407120.html

Курс доллара поднялся выше 61 рубля

Курс доллара поднялся выше 61 рубля - РИА Новости, 05.07.2022

Курс доллара поднялся выше 61 рубля

Рубль усиленно снижается к доллару и евро во вторник: американская валюта поднялась выше 61 рубля впервые с 8 июня, европейская поднималась ровно до 63 рублей... РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T14:53

2022-07-05T14:53

2022-07-05T14:53

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Рубль усиленно снижается к доллару и евро во вторник: американская валюта поднялась выше 61 рубля впервые с 8 июня, европейская поднималась ровно до 63 рублей впервые с 10 июня, следует из динамики торгов на Московской бирже.Курс доллара расчетами "завтра" к 14.22 мск рос на 5,81 рубля (примерно на 10%) - до 61,05 рубля, евро - на 4,87 рубля (примерно на 8%), до 62,62 рубля. Минутами ранее евро поднимался ровно до 63 рублей.

россия

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2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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