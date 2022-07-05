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Курс доллара поднялся выше 61 рубля
Курс доллара поднялся выше 61 рубля - РИА Новости, 05.07.2022
Курс доллара поднялся выше 61 рубля
Рубль усиленно снижается к доллару и евро во вторник: американская валюта поднялась выше 61 рубля впервые с 8 июня, европейская поднималась ровно до 63 рублей... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T14:53
2022-07-05T14:53
2022-07-05T14:53
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Рубль усиленно снижается к доллару и евро во вторник: американская валюта поднялась выше 61 рубля впервые с 8 июня, европейская поднималась ровно до 63 рублей впервые с 10 июня, следует из динамики торгов на Московской бирже.Курс доллара расчетами "завтра" к 14.22 мск рос на 5,81 рубля (примерно на 10%) - до 61,05 рубля, евро - на 4,87 рубля (примерно на 8%), до 62,62 рубля. Минутами ранее евро поднимался ровно до 63 рублей.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Курс доллара поднялся выше 61 рубля
Курс доллара на Мосбирже поднялся выше 61 рубля впервые с 8 июня