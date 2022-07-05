https://ria.ru/20220705/kredity-1800524046.html
Путин облегчил компаниям условия выплат по синдицированным кредитам
Путин облегчил компаниям условия выплат по синдицированным кредитам - РИА Новости, 05.07.2022
Путин облегчил компаниям условия выплат по синдицированным кредитам
Российские заемщики по синдицированным кредитам с участием банков РФ и кредиторов из недружественных стран обязаны погашать их в рублях или валюте платежа,... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T20:12
2022-07-05T20:12
2022-07-05T20:12
экономика
ипотека
украина
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Российские заемщики по синдицированным кредитам с участием банков РФ и кредиторов из недружественных стран обязаны погашать их в рублях или валюте платежа, прописанной в соглашении, напрямую резидентам-кредиторам, минуя платежных агентов, следует из указа президента о репатриации участниками ВЭД иностранной валюты.Так, российские компании-должники по синдицированным кредитам, стороной которых являются платежные агенты кредиторов из недружественных стран, "обязаны исполнять обязательства перед резидентами-кредиторами путем перечисления им денежных средств в валюте платежа, установленной соответствующим договором, либо по требованию кредитора в рублях или в валюте, предусмотренной соглашением между кредитором и российским юридическим лицом-должником о порядке исполнения его обязательств перед кредитором, минуя таких платежных агентов, управомоченных на получение денежных средств от российских юридических лиц-должников в соответствии с этими договорами".Таким образом, российские банки-участники синдиката, смогут получить выплаты напрямую, без участия платежных агентов.Российские компании после начала спецоперации на Украине и введения нескольких пакетов санкций столкнулись с трудностями по обслуживанию своих займов из-за отказа зарубежных платежных агентов проводить соответствующие платежи.Синдицированный кредит - форма кредита, при которой два и более кредитора совместно финансируют одного заемщика.
https://ria.ru/20220705/valyuta-1800487862.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, ипотека, украина
Путин облегчил компаниям условия выплат по синдицированным кредитам
Путин облегчил российским компаниям условия выплат по синдицированным кредитам
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости.
Российские заемщики по синдицированным кредитам с участием банков РФ и кредиторов из недружественных стран обязаны погашать их в рублях или валюте платежа, прописанной в соглашении, напрямую резидентам-кредиторам, минуя платежных агентов, следует
из указа президента о репатриации участниками ВЭД иностранной валюты.
Так, российские компании-должники по синдицированным кредитам, стороной которых являются платежные агенты кредиторов из недружественных стран, "обязаны исполнять обязательства перед резидентами-кредиторами путем перечисления им денежных средств в валюте платежа, установленной соответствующим договором, либо по требованию кредитора в рублях или в валюте, предусмотренной соглашением между кредитором и российским юридическим лицом-должником о порядке исполнения его обязательств перед кредитором, минуя таких платежных агентов, управомоченных на получение денежных средств от российских юридических лиц-должников в соответствии с этими договорами".
Таким образом, российские банки-участники синдиката, смогут получить выплаты напрямую, без участия платежных агентов.
Российские компании после начала спецоперации на Украине
и введения нескольких пакетов санкций столкнулись с трудностями по обслуживанию своих займов из-за отказа зарубежных платежных агентов проводить соответствующие платежи.
Синдицированный кредит - форма кредита, при которой два и более кредитора совместно финансируют одного заемщика.