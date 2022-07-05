https://ria.ru/20220705/kredity-1800524046.html

Путин облегчил компаниям условия выплат по синдицированным кредитам

Путин облегчил компаниям условия выплат по синдицированным кредитам - РИА Новости, 05.07.2022

Путин облегчил компаниям условия выплат по синдицированным кредитам

Российские заемщики по синдицированным кредитам с участием банков РФ и кредиторов из недружественных стран обязаны погашать их в рублях или валюте платежа,... РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T20:12

2022-07-05T20:12

2022-07-05T20:12

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украина

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Российские заемщики по синдицированным кредитам с участием банков РФ и кредиторов из недружественных стран обязаны погашать их в рублях или валюте платежа, прописанной в соглашении, напрямую резидентам-кредиторам, минуя платежных агентов, следует из указа президента о репатриации участниками ВЭД иностранной валюты.Так, российские компании-должники по синдицированным кредитам, стороной которых являются платежные агенты кредиторов из недружественных стран, "обязаны исполнять обязательства перед резидентами-кредиторами путем перечисления им денежных средств в валюте платежа, установленной соответствующим договором, либо по требованию кредитора в рублях или в валюте, предусмотренной соглашением между кредитором и российским юридическим лицом-должником о порядке исполнения его обязательств перед кредитором, минуя таких платежных агентов, управомоченных на получение денежных средств от российских юридических лиц-должников в соответствии с этими договорами".Таким образом, российские банки-участники синдиката, смогут получить выплаты напрямую, без участия платежных агентов.Российские компании после начала спецоперации на Украине и введения нескольких пакетов санкций столкнулись с трудностями по обслуживанию своих займов из-за отказа зарубежных платежных агентов проводить соответствующие платежи.Синдицированный кредит - форма кредита, при которой два и более кредитора совместно финансируют одного заемщика.

https://ria.ru/20220705/valyuta-1800487862.html

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, ипотека, украина